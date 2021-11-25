«القاهرة للاستثمار» تدخل فى شراكة مع «مصر السيادي» باستثمار مبدئى 350 مليون جنيه

القاهرة للاستثمار تفصح عن تفاصيل الشراكة مع صندوق مصر السيادي

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن دخولها فى شراكة مع صندوق مصر السياي لإنشاء مدرستين غرب القاهرة باستثمارات مبدئية قدرها 350 مليون تقريبا.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس،إن هذه الشراكة تشمل شركة القاهرة مصر التعليمية وتختص بإنشاء مدرستين بالقرية الكونية .

وشهد توقيع الشراكة د.هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى إضافة إلى أيمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق .

كما شهد التوقيع من الناحية الأخرى محمد القلا الرئيس التنفيذى للقاهرة للاستثمار،وهيثم صبرى المدير التنفيذى لشركة السويدى كابيتال بحضور أحمد السويدى رئيس مجلس الإدارة.

القاهرة للاستثمار تمتلك 22 مدرسة إلى جانب جامعة بدر وأسيوط

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن، وحصلت الشركة فى أكتوبر الماضى على قرار رئاسى بالموافقة على إنشاء فرع لجامعة بدر بمدينة أسيوط.

وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الشركة وجامعة بدر التابعة حوالى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية، الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية.

كما يتبعها، شركات، إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 26 مايو الماضى على زيادة حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة إجمالية قدرها 58.2 مليون جنيه .

وقرر المجلس شراء 20% من أسهم شركة ستار لايت للتعليم DMCC لترتفع حصتها إلى 80% من إجمالى الأسهم، كما قرر الموافقة على المساهمة بنسبة 40% فى رأسمال شركة جلوبال فرنتشر كومبانى العالمية لصناعة الأثاث المدرسى والجامعى.

وقالت الشركة إن نشاط جلوبال فرنتشر يتكامل مع نشاطها فى مجال التعليم والمدارس والجامعات التى تحتاج بطبيعة الحال إلى إثاث خشبى ومعدنى متنوع.

ونوهت القاهرة للاستثمار إلى أن مساهمتها ستكون فى شكل زيادة رأسمال (للشركة المستهدفة) تستخدم حصيلتها فى شراء قطعة أرض وبناء مصنع للشركة بمدينة بدر بتكلفة 14.5 مليون جنيه.

تحالف مع السويدى لإنشاء جامعة بدمياط بتكلفة 2.5 مليار جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى (18 أغسطس) عن دخلوها فى تحالف مشترك مع شركة “السويدي كابيتال” بغرض تأسيس جامعة خاصة بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية،إن هذه الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية لخدمة أكثر من 25000 طالب من جميع أنحاء المنطقة.

وحصلت الشركة على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 58 فدان لإنشاء الجامعة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها فى غضون عامين (سبتمبر 2023).

وتتوقع الشركة أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع السويدى فى خلق منصة جديدة لتصبح واحدة من أكبر منصات التعليم الخاص في الدولة،كما تتوقع شراكات أكبر مستقبلا فى نفس المجال.

اتفاقية أوراسكوم لإنشاء مدرستين بتكلفة 450 مليون جنيه

توقيع إتفاقية بين أوراسكوم للتنمية والقاهرة للإستثمار لإنشاء مدرستين جديدتين

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس 2020 اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 8 مارس 2020 إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

كما أعلنت فى فبراير من نفس العام (2020) عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 80% من الشركة الدولية للنظم التعليمية بطريقة مباشرة، بينما تمتلك 15% منها بطريقة غير مباشرة عبر شركاتها التابعة.

ودخلت القاهرة للاستثمار فى مفاوضات منذ العام الماضى مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية.

وتدير «ساكسونى» الدولية نحو 15 مدرسة فى ألمانيا، وسبق لها التعاون فى السوق المحلية مع مؤسسة غبور للتنمية لتطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج .

وخاطبت الشركة فى يونيو الماضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية .

وحصلت القاهرة للاستثمار خلال السنوات الماضية على أراض فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 462 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى، مقارنة بصافي ربح قدره 331 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفزت الإيرادات الشركة بنحو %28 خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل إيردات بلغت 992 مليونا بالفترة المقارنة.

ويبدأ العام المالي لشركة القاهرة للاستثمار في سبتمبر وينتهي أغسطس من العام التالي، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية إما من يناير أو يوليو من كل عام.