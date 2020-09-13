«القاهرة للاستثمار» تبدأ أعمال حفر جامعة بدر بمحافظة أسيوط

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عن بدء أعمال الحفر والبناء بالمرحلة الأولى بجامعة بدر بمحافظة أسيوط.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة، إن هذا المشروع يستهدف أن يصبح مركزا للخدمات التعليمية لمحافظات الصعيد.

ويشمل المشروع إنشاء عدد من الكليات إضافة إلى حرم جامعة على مساحة 81 فدانا، إضافة إلى مجمع تجارى ومستشفى.

القاهرة للاستثمار تحصل على قرض لتمويل المشروع بقيمة 25 مليون يورو

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ووقعت القاهرة للاستثمار فى 4 نوفمبر الماضى اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 25 مليون يورو لتمويل إنشاء جامعة بدر أسيوط المخطط افتتاح مرحلتها الأولى في سبتمبر 2021.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذا القرض سيمنح بالجنيه وسيتم استخدامه فى تمويل ما يعادل نسبة 50% من تكلفة الإنشاءات البالغة مليار جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة أنها ستخصص 30% من القرض لتمويل زراعة المساحات الخضراء واستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية .

ويمتد عقد القرض إلى 7 سنوات منها سنتين فترة سماح، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 2.2 مليار جنيه من بينها مليار جنيه لإنشاء المبانى فقط.

جامعة بدر بدأت تشغيل سبع كليات العام الماضى

وأعلنت شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية فى 18 أغسطس 2019 عن انتهاء الأعمال الإنشائية لسبع كليات جديدة ب”جامعة بدر“.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس الوزراء وافق فى 8 أغسطس الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة سبع كليات إلى جامعة بدر وهي إحدى استثمارات الشركة.

وشملت الكليات السبع الطب البشرى، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، جامعة بدر بالكامل ويقع مقرها بمدينة بدر على مساحة 45 فدانا.

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية المؤسسة عام 1993، أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر.

وتمتلك الشركة جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن، ويقع مقرها بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

كما تمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى، وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن عدد الطلاب الملتحقين بمدارسها وجامعتها الخاصة ارتفع إلى 37.4 ألف طالب خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020.

وتضم القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية ،الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية.

كما تضم شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية، شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم.

شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

القاهرة للاستثمار تفصح عن فوز جامعة بدر بتصنيف عالمي

وقالت القاهرة للاستثمار فى وقت سابق إن جامعة بدر المملوكة لها وقع تصنيفها فى المركز الـ 79 ضمن أفضل مائة جامعة مبتكرة على مستوى العالم.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة 18 يونيو الماضى، إن تصنيف جامعة بدر صدر من منظمة الأممم المتحدة للتدريب والبحث بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية أخرى قامت بالمسح.

وجاء تصنيف جامعة بدر فى المركز 16 ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم من حيث تمثيل القيم الأخلاقية إلى جانب تصنيفها فى المركز الـ 79 ضمن أفضل مائة جامعة مبتكرة.

كما صنفت الجامعة فى المركز الـ 33 ضمن أفضل خمسين جامعة على مستوى العالم من حيث المشاركة والتبادل الثقافى لطلاب الجامعة.

وقالت القاهرة للاستثمار إن هذا التصنيف يعزز من فاعلية وتأثير جامعة بدر على مستوى المجتمع المصرى والعالم.