«القاهرة للاستثمار»: ارتفاع عدد طلاب جامعة بدر إلى أكثر من 14 ألفا

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفاع عدد الطلاب المقيدين بجامعة بدر المملوكة لها إلى 14007 طلاب جامعيين خلال أول تسعة أشهر من عام 2021-2022 بنسبة نمو 6% عن الفترة المقارنة من العام السابق.

وفسرت القاهرة للاستثمار هذه الزيادة إلى افتتاحها عددا من الكليات الجديدة بجامعة بدر خلال الفترة الماضية بما أدى إلى زيادة الطاقة التشغيلية لجامعة بدر بنسبة 32%، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس.

كما ارتفع عدد الطلاب المقيدين بمدارس الشركة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى إلى 34 ألف خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى بزيادة قدرها 12% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذى إن شركته نجحت فى اتخاذ بعض التدابير لمواجهة الضغوط التضخمية والاستمرار فى تحقيق أهداف النمو المخططة بما ساهم فى حفاظها على نجاح أدائها خلال العام الدراسى الحالى.

وأضاف القلا، إن اختيار مجلس فوربس لشركته ضمن أقوى 50 شركة مدرجة بالبورصة المصرية خلال عام 2022 يعكس انجازات شركته فى مجال التعليم الخاص كأول شركة عاملة فى هذا المجال.

القاهرة للاستثمار تقفز بإيراداتها إلى 1.4 مليار جنيه فى تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مرسلة للبورصة الخميس ارتفاع إيرادات القاهرة للاستثمار إلى 1.46 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت نتائج القاهرة للاستثمار المجمعة ارتفاع تكلفة النشاط إلى 597 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 456.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

كما كشفت النتائج تراجع صافي الربح المجمع إلى 441 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافي ربح قدره 458.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما ارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المجمعة بشكل طفيف إلى 0.62 جنيه بنهاية مايو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.61 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

في سياق متصل، كشفت النتائج المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافي الربح 342.6 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافي ربح قدره 238.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما قفز نصيب السهم من الأرباح المستقلة إلى 0.50 جنيه بنهاية مايو الماضي مقارنة بنصيب بلغ 0.35 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ويبدأ العام المالي للشركة في سبتمبر وينتهي أغسطس من العام التالي، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية إما من يناير أو يوليو من كل عام.

وأفصحت القاهرة للاستثمار فى 22 سبتمبر الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.17 للسهم بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه بدأ صرفها اعتبارا من 10 أكتوبر .

القاهرة للاستثمار تمتلك 22 مدرسة فى مصر إلى جانب جامعة بدر وأسيوط

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن، وحصلت الشركة فى أكتوبر الماضى على قرار رئاسى بالموافقة على إنشاء فرع لجامعة بدر بمدينة أسيوط.

وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الشركة وجامعة بدر التابعة حوالى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية، الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية.

كما يتبعها، شركات، إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة (وافقت الشركة في 26 مايو الماضي على زيادة حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة 58.2 مليون جنيه)

تحالف مع السويدى يدخل فى شراكة لإنشاء جامعة بدمياط بتكلفة 2.5 مليار جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى (18 أغسطس) عن دخلوها فى تحالف مشترك مع شركة “السويدي كابيتال” بغرض تأسيس جامعة خاصة بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية،إن هذه الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية لخدمة أكثر من 25000 طالب من جميع أنحاء المنطقة.

وحصلت الشركة على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 58 فدان لإنشاء الجامعة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها فى غضون عامين (سبتمبر 2023).

وتتوقع الشركة أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع السويدى فى خلق منصة جديدة لتصبح واحدة من أكبر منصات التعليم الخاص في الدولة،كما تتوقع شراكات أكبر مستقبلا فى نفس المجال.

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس 2020 اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 8 مارس 2020 إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

كما أعلنت فى فبراير من نفس العام (2020) عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 80% من الشركة الدولية للنظم التعليمية بطريقة مباشرة، بينما تمتلك 15% منها بطريقة غير مباشرة عبر شركاتها التابعة.

ودخلت القاهرة للاستثمار فى مفاوضات منذ العام الماضى مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية.

وخاطبت الشركة فى يونيو الماضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية.

وحصلت القاهرة للاستثمار خلال السنوات الماضية على أراض فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة.