القاهرة للاستثمار: ارتفاع عدد طلاب جامعة بدر إلى 16 ألفا

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفاع عدد الطلاب المقيدين بجامعة بدر المملوكة لها إلى 16 ألفا خلال النصف الأول من العام الدراسي 2022-2023، بنسبة نمو 14.2% عن الفترة المقارنة من العام السابق.

وفسرت القاهرة للاستثمار هذه الزيادة إلى افتتاحها عددا من الكليات الجديدة بجامعة بدر خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة الطاقة التشغيلية للجامعة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وزاد عدد الكليات بجامعة بدر من 16 إلى 23 حتى يونيو الماضى ، كما زاد عدد المدارس بمراحل التعليم قبل الجامعى من 24 إلى 25 موزعة على 10 محافظات ليرتفع عدد الطلاب الملتحقين بها من 30.5 ألف تلميذ إلى 32.2 ألف.

القاهرة للاستثمار : أصبحنا على بعد خطوات من رقم 50 ألف طالب مدرسي وجامعي

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذى إن شركته أصبحت على بعد خطوات من تحقيق الهدف المنشود للوصول بعدد الطلاب بالمدارس والكليات التى تملكها إلى 50 ألف طالب.

وأضاف القلا، إن اختيار مجلة فوربس لشركته ضمن أقوى 50 شركة مدرجة بالبورصة المصرية خلال عام 2022 يعكس إنجازاتها فى مجال التعليم الخاص كأول شركة عاملة فى هذا المجال.

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن، وحصلت الشركة فى أكتوبر الماضى على قرار رئاسى بالموافقة على إنشاء فرع لجامعة بدر بمدينة أسيوط.

وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الشركة وجامعة بدر التابعة حوالى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية، الشركة الدولية للنظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية.

كما يتبعها، شركات، إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة (وافقت الشركة في 26 مايو الماضي على زيادة حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة 58.2 مليون جنيه)

تحالف مع السويدى يدخل فى شراكة لإنشاء جامعة بدمياط بتكلفة 2.5 مليار جنيه

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى 18 أغسطس 2021 عن دخلوها فى تحالف مشترك مع شركة “السويدي كابيتال” بغرض تأسيس جامعة خاصة بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك،إن هذه الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية لخدمة أكثر من 25000 طالب من جميع أنحاء المنطقة.

وحصلت الشركة على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 58 فدانا لإنشاء الجامعة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها فى غضون عامين (سبتمبر 2023).

وتتوقع الشركة أن تساهم هذه الشراكة الإستراتيجية مع السويدى فى خلق منصة جديدة لتصبح واحدة من أكبر منصات التعليم الخاص في الدولة،كما تتوقع شراكات أكبر مستقبلا فى نفس المجال.

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس 2020 اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع “o west” بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 8 مارس 2020 إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

ودخلت القاهرة للاستثمار فى مفاوضات منذ عامين مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية.

وخاطبت الشركة فى يونيو 2021 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية.

وحصلت القاهرة للاستثمار خلال السنوات الماضية على أراضى فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة.