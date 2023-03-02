«القاهرة للإسكان» تتحول للربحية خلال 2022 وتسجل 55 مليون جنيه

اعتمد مجلس شركة القاهرة للإسكان والتعمير ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة ومشروع توزيعات الأرباح لعام 2022..

وأظهرت القوائم المجمعة القاهرة للإسكان والتعمير ، تحول الشركة للربحية، لتسجل 55.08 مليون جنيه ، صافي أرباح خلال 2022، مقابل خسائر بقيمة 9.68 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفع إجمالي إيرادات القاهرة للإسكان والتعمير، بنحو 42%، خلال عام 2022، لتسجل 2.98 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال 2021.

وتضمنت القوائم المالية غير المجمعة تحقيق 14.01 مليون جنيه صافي أرباح ، مقابل 11.53 خلال الفترة المقارنة.