«القاهرة للأدوية» : 151 مليون جنيه أرباح خلال 9 شهور

حققت شركة «القاهرة» للأدوية مبيعات بقيمة 439 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ارتفعت أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 46.7% خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري، لتصل إلى 151 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 102.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 22.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 82 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 67 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

فيما تراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 527.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات 532.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت الجمعية العامة العادية قد اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/06/2021، وكذلك توزيعات الأرباح وفقًا لأحكام القانون.

وصدقت العمومية على نصيب المساهمين في الأرباح بواقع 4 جنيهات عائدًا على السهم عن العام المالي 2020-2021، ويبلغ نصيب العاملين في الأرباح 14.17 مليون جنيه.

وكانت ارتفعت أرباح شركة القاهرة للأدوية بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى 67 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 56.8 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

قالت هيئة الدواء المصرية أن بعض الأدوية تؤثر على نتائج التحاليل الطبية للغدة الدرقية، ومن أشهر الأمثلة تداخل البيوتين (فيتامينB7) مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية (T3, T4, TSH) والتى بينتج عنها نتائج غير دقيقة، وحدوث مستويات عالية أو منخفضة بالخطأ عند إجراء هذه التحاليل.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه يترتب على ذلك تشخيص خاطئ لفرط نشاط الغدة الدرقية، أو تشخيص لجرعة هرمون الغدة الدرقية على أنها مرتفعة بالخطأ.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن تناول البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل اختبارات الغدة الدرقية.