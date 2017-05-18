القاهرة للأدوية تضيف خط إنتاج جديدا.. للأشربة

تعتزم شركة القاهرة للأدوية، الانتهاء من إضافة وتشغيل خط إنتاج أشربه جديد لصالح شركة «أبوت» الأمريكية للأدوية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.6 مليون جنيه، خلال العام الحالى، وفقاً لعوض جبر، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

يذكر أن شركة أبوت سجلت مبيعات بالسوق المحلية بلغت 230 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الصيدلانية.

وقفزت أرباح القاهرة للأدوية إلى 71.9 مليون جنيه، خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2016 – 2017، مقابل 33 مليون جنيه، الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو فى الأرباح 117.9 %.

وأرجع جبر نمو صافى الربح، إلى ارتفاع حجم المبيعات لتبلغ 505.9 مليون جنيه، مقابل 377.4 مليون جنيه، وتحقيق أرباح فروق عملية بقيمة 10 ملايين جنيه، لتأمين جزء من الخامات ومستلزمات الإنتاج بالأسعار السابقة لتحرير سعر الصرف.

وأشار «جبر» فى تصريحات لـ«المال» إلى أن، شركته تعمل على الانتهاء من تسجيل 4 مستحضرات جديدة «للأمراض المستعصية» بوزارة الصحة، مؤكداً استعداد الشركة لإنتاجها فور الحصول على موافقة الوزارة.

ولفت إلى أن شركته بدأت تطوير منطقة «الخلاصات»، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال أسابيع لرفع كفاءة المنطقة، موضحاً أنه جار رفع كفاءة باق المناطق، وأوضح أن خطة الشركة تعتمد على زيادة حصتها من الصادرات، للاستفادة من فارق الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، عبر استعادة السوق السعودية، لافتاً إلى أن شركته تصدر إلى معظم الدول العربية والأفريقية فى الوقت الحالى.

وكشفت القوائم المالية للشركة، فى فترة الـ 9 أشهر، ارتفاع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى 86.1 مليون جنيه مقابل 65.8 مليون جنيه، كما صعدت الاستثمارات المالية من 13 مليون إلى 19 مليون جنيه، وبلغ قيمة مخزون المستلزمات السلعية 176.4 مليون جنيه.

وتعمل العربية فى صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، ومستحضرات التجميل، والمواد الكيماوية، والخلاصات، والأدوية البيطرية، والمبيدات الحشرية، وتعبئتها وتوزيعها، والقيام بجميع الأعمال المالية، والتجارية المتعلقة، والتصنيع للغير ولدى الغير.

ويبلغ رأسمال القاهرة للأدوية، المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 119.4 مليون جنيه، موزع على 119.4 سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، وتستهدف نموًا فى صافى أرباحها إلى 88.5 مليون جنيه، خلال الموازنة التقديرية 2017 – 2018، مقابل أرباح متوقعة بقيمة 48.3 مليون جنيه، العام المالى الحالى.