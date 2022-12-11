«القاهرة للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 221 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «القاهرة للأدوية» مبيعات بقيمة 221 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

ارتفعت أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 46.7% خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري، لتصل إلى 151 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 102.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة لتصل إلى 863.24 مليون جنيه خلال الفترة مقابل 805.78 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 22.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 82 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 67 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

فيما تراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 527.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات 532.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

القاهرة للأدوية

وكانت الجمعية العامة العادية قد اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/06/2021، وكذلك توزيعات الأرباح وفقًا لأحكام القانون.

وصدقت العمومية على نصيب المساهمين في الأرباح بواقع 4 جنيهات عائدًا على السهم عن العام المالي 2020-2021، ويبلغ نصيب العاملين في الأرباح 14.17 مليون جنيه.

وكانت ارتفعت أرباح شركة القاهرة للأدوية بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى 67 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 56.8 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.