عقـــارات

القاهرة : غداً 10 صباحا.. قطع المياه ببعض المناطق

لتحويل مسار خط قطر 1000 مم
شريف عمر 11:29 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 11:29 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق ( منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن

منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية و تريومف ومتفرعاتها – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – شارع شركات البترول بمسطرد)

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وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 26-2-2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1000مم بشارع ابن الحكم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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بقلم شريف عمر

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