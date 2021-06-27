«القاهرة» : رفع عدد كباري السيارات إلى 107 كباري و27 نفقا لتيسير حركة المرور

أعلنت محافظة القاهرة فى تقرير حديث لها أن عدد كباري السيارات ارتفع إلى 107 كباري و 27 نفقا لتيسير مرور السيارات وفك أى ازدحامات مرورية، لاستيعاب حركة المرور والنقل بشوارع العاصمة، فيما بلغ عدد كباري المشاة 66 كوبري و 20 نفق مشاة، وذلك على مستوي محافظة القاهرة بنهاية مايو الماضي.

وأضافت محافظة القاهرة، فى التقرير الذي أطلعت عليه “المال”، أنه تم رفع عدد وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات على مستوى المحافظة، لتصل إلى 112 ألف مركبة نقل جماعي موزعة بين أتوبيسات نقل وميكروباصات وتاكسي وتكتوك.

وذكر التقرير أن عدد الأتوبيسات النقل الجماعي بالمحافظة وصل الى 8 آلاف أتوبيس عام و 12 ألف أتوبيس خاص، وارتفع عدد شركات النقل الجماعي الى 96 شركة، كما تصل عدد الميكروباصات إلى 9683 مركبة، والتاكسي يصل الى 98 ألف تاكسي.

وأوضح التقرير أن إجمالي أتوبيسات النقل بالمحافظة تصل إلى 20 ألف أتوبيس، موزعة بين 60% أتوبيسات خاصة، و40% أتوبيسات نقل عام.

رصف 376 كم

وتابع أن نسبة الطرق المرصوفة على مستوي مناطق محافظة القاهرة بلغ 376.1 كم، وتعد المنطقة الغربية أكبر المناطق المرصوفة بنسبة 96% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 91%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 85%، والمنطقة الجنوبية 78%.

توصية برفع المخصصات المالية لرصف الطرق

كما أوصي التقرير بوضع مخطط عاجل لرصف الطرق الترابية وخاصة داخل الأحياء السكنية المزدحمة، وزيادة حجم الاعتمادات المالية المناسبة لتنفيذ المخطط.

يشار إلى أن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 772 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49,2%.