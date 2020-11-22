«القاهرة» تهيمن على %42 من نتائج أعمال قطاع المحمول خلال سبتمبر الماضى

تصدرت القاهرة قمة المحافظات الأكثر مبيعًا فى سوق المحمول خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة بلغت %42 من إجمالى نتائج أعمال القطاع البالغة مليونا و336 ألف جهاز.

واحتلت مدن الدلتا المرتبة الثانية فى قائمة المناطق الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى مصر مسجلة حصة سوقية %31 أعقبتها «مدن الصعيد» فى المركز الثالث بحصة بلغت %14.

وتمركزت الإسكندرية فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية %9 ثم مدن القناة بحصة سوقية %4.

وبحسب تحليل GFK، استحوذت منافذ «البيع المباشر» على %83 من مبيعات سوق الهواتف مقابل %17 لصالح السلاسل التجارية.

رصدت «المال» تطور نتائج أعمال العلامات التجارية مختلف شبكات التوزيع خلال شهر سبتمبر الماضى إذ هيمنت «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر البيع المباشر بنسبة بلغت %23.8 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة التى بلغت مليون و106 آلاف وحدة خلال الشهر ذاته.

جاءت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة سوقية %22.2 تبعتها «هواوي» فى المركز الثالث بنسبة بلغت %12.7

وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %12.3 من إجمالى مبيعات الهواتف التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر، أعقبتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بنسبة بلغت %8.4.

فما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية بنسبة بلغت %9.6 من إجمالى مبيعات أجهزة «سمارت فون» عبر منافذ البيع المباشر، خلال شهر سبتمبر الماضى.

على الجانب الآخر، استحوذت «سامسونج» على النسبة الأكبر من مبيعات هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ بيع السلاسل التجارية مسجلة حصة سوقية %36 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 230 ألف وحدة، خلال الشهر ذاته.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %19.3 من إجمالى مبيعات هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ بيع السلاسل التجارية، أعقبتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت %15.7.

وحصدت «هواوي» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف عبر منافذ بيع السلاسل التجارية مستحوذة على حصة قدرها %9.4 تلتها «ريلمي» فى المركز الخامس بنسبة بلغت %5.2 من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية بنسبة بلغت %14.4 من إجمالى مبيعات الهواتف التى تم تسويقها عبر منافذ بيع السلاسل التجارية خلال شهر سبتمبر الماضى