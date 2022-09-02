«القاهرة» تنفي إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين

أكد المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وأضاف أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة، ولن يتم نقل المقبرة إلى أى مكان آخر، إذ تقع المقبرة في منطقة التونسي بحي الخليفة جنوبي القاهرة، وتخضع تلك المنطقة إلى أعمال تطوير مختلفة، منها إزالة المناطق العشوائية وتوسعة الطرق.

مقبرة طه حسين

وظهرت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورفض لأي قرار إزالة للمقبرة أو نقلها لأي مكان آخر، وتضم تلك المنطقة عدة مقابر تاريخية، كما تحدها من الجنوب مقابر البساتين، وذلك بعد كتابة علامة “إزالة” وتم طمس تلك العلامة مرة أخرى.

وكان قد قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المقطم، والبساتين، والخليفة، ومصر القديمة لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع بهم.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية، شملت محور سميرة موسى وحسب الله الكفراوى والأعمال الجارية بمحور ياسر رزق الذى تنفذه الدولة بطول 7 كم ويربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم كما يصل بين محوري المشير والحضارات في الفسطاط حتى كورنيش النيل كما يربط المنطقة بالدائري و الاوتوستراد .

ويبدأ محور ياسر رزق من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى وينتهي بشارع صلاح سالم والاوتوستراد بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.