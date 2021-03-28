«القاهرة» تنفى وجود حريق بمطارها الدولي أو أي مكان في المحافظة

أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث بإسم محافظة القاهرة ، أنه لا يوجد حريق في مطار القاهرة الدولي أو أي منطقة محيطة به.

وقال عوض ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم التواصل مع الغرفة المركزية للحماية المدنية في محافظة القاهرة والتي أكدت عدم خروج أي سيارة إطفاء من غرف العمليات ، كما يتداول لحدوث حريق في مطار القاهرة.

وأضاف عوض ، أنه تم التواصل مع 38 غرفة عمليات على مستوي محافظة القاهرة ، و الذين أكدوا أنه لم يتم تلقي أي بلاغات بحدوث حرائق في أحياء القاهرة .

وفي وقت سابق نفى باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للعلاقات الدولية والاعلام، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولى .

وأكدت وزارة الطيران أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة .

وأهابت الوزارة كافة وسائل الاعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الطيران لعدم نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة من شأنها إثاره الذعر والبلبلة.