القاهرة تكشف عن مشروعاتها.. و60 كيانًا محليًا تبحث عن صفقات تجارية فى البلد المضيف

شاركت مصر فى معرض «إيكوموندو» و«كى إنيرجى» ببعثة ضمت 60 ممثلًا عن شركات عاملة فى السوق المحلية المصرية، للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة فى التحول البيئى، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وآليات ننشر وتطبيق الاقتصاد الدائرى، إضافة إلى إبرام صفقات تجارية لشراء المعدات والتعرف على التكنولوجيا الحديثة.

وروج الجناح المصرى للخطط والجهود التى تقوم بها الدولة فى قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية والمشروعات الجارى تنفيذها، خاصة مجال الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إجراء مباحثات لزيادة التبادل التجارى والاقتصادى بين الشركات الايطالية والكيانات المصرية.

قالت نها صيام، نائب رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة المصرية فى روما، إن الحكومة تستهدف أن تكون مصر واحدة من أكبر مصدرى الهيدروجين النظيف فى المنطقة، وهذا القطاع أصبح هدفًا رئيسيًا فى ضوء التغيرات العالمية المتعلقة بقطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه تم إبرام عدد من العقود التنفيذية مع عدد من الكيانات العالمية لتنفيذ حزمة من المشروعات المستهدفة.

يشار إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم عند القيام بفصل المياه عن طريق التحليل الكهربائى، والذى يستلزم تمرير تيار كهربائى خلالها، وبذلك تنفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين، وبعدها يتم استخراجه من المياه، كما ينطلق الأكسجين فى الهواء.

وذكرت نها صيام فى تصريحات صحفية على هامش مشاركتها فى إحدى جلسات معرض «كى إنيرجي»، إلى أن شركتى «توزيع الكهرباء»، و«القابضة للغازات الطبيعية» المصريتين، وقعتا بالفعل اتفاقيات تقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين ودراسة إمكانيات التنفيذ، فضلًا عن أنه تم الاتفاق على مشروعات بقيمة استثمارات تصل إلى 14 مليار دولار فى منطقة السخنة.

ولفتت نها صيام إلى أن التغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر محوران لهما أهمية كبرى لدى الحكومة المصرية، ومن ثم تقوم بتطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومنخفض التكلفة وتصميم نماذج للاستدامة، وزيادة الإيرادات المادية إلى أقصى حد ممكن.

مسئول سفارة روما: إطلاق «أطلس ذهب مصر» للمناطق الأكثر نجاحًا لمحطات الرياح

وكشفت عن إطلاق «أطلس ذهب مصر»، الذى يوضح توافر المناطق الواعدة التى تتميز بسرعة الرياح العالية للتوسع فى المحطات، مشيرة إلى أن مصر بها مناطق تقع على ضفتى نهر النيل بسرعة رياح تصل إلى 8.5 متر فى الثانية، وهذا عامل يؤهل لتنفيذ مشروعات كبيرة للطاقة الكهربائية.

يشار إلى أنه وفقًا إحصائيات نشرتها بلومبرج، فإن مجموع مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر فى الدول العربية وصل إلى 38 مشروعًا حتى نهاية الربع الأول من 2022.

وتمتلك مصر 5 مشروعات للهيدروجين الأخضر، بينما لدى الإمارات 4 مشروعات، وعُمان 5 مشروعات، والسعودية 3.

فى سياق متصل، قال المهندس أشرف نصير، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال أعمال إسكندرية الذى شارك فى معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – الذى نظمته مجموعة المعارض الإيطالية (IEG) فى الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الحالى، بمركز إكسبو بمدينة ريمينى الإيطالية، أن وفد الجمعية استعرض خلال المنتدى الفرص والمشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة التى تهم الجانبين، وفرص الشركات الايطالية الكبرى فى هذا المجال حال دخولها السوق المصرى، فضلا عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال اسكندرية لحضور المؤتمر القادم فى مارس القادم بإيطاليا.

وذكر أن وفد الجمعية قام بتكريم Ambra Bilancioni مسئولة العلاقات الخارجية بالمعرض بإيطاليا على نجاح هذا المعرض والمنتدى المصاحب الخاص بإفريقيا Africa green grows بحضور الوزير المفوض الدكتور حازم كمال.