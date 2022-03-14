استثمار

القاهرة تقيم 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

عقب اتفاق بين محافظ القاهرة وإبراهيم العربي
عصام عميرة 11:38 م, الأثنين, 14 مارس 22 11:38 م, الأثنين, 14 مارس 22

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أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، الاتفاق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة العاصمة، على إقامة 10 معارض للسلع الغدائية ومستلزمات الأسرة.

وحضر لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم العربى، أحمد الوسيمي نائب أول ، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة لمتابعة التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين في ظل الارتفاع العالمى للأسعار وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية يتم نشرها على مستوى القاهرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تتضمن عروض خاصة للسلع الأساسية بما يلبي كافة احتياجات المواطنين، مع توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة بما يسهم في استقرار أسعار السلع بالسوق.

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وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تدعم وتشجع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التي تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق مثمنًا الدور الذى تقوم به الغرفة التجارية بالقاهرة بهذا الشأن .

وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى أن هذا التعاون يعد إضافة لأجندة الخدمات المجتمعية التي تقدمها المحافظة و غرفة القاهرة التجارية للمواطنين خاصة في المواسم مثل شهر رمضان الكريم.

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وأوضح أن هذه الشوادر والمنافذ ستتضمن كافة السلع خاصة الأساسية بأسعار خاصة في ظل دعمها من الغرفة والمحافظة مشيدًا باستجابة المحافظ لأى مقترحات لزيادة التعاون بين الجانبين لصالح المواطنين ودعمهم في ظل الشهر الكريم.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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