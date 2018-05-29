القاهرة تقود مكاسب 7 بورصات عربية وهبوط دبى فقط

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة. بينما كسبت باقى بورصات الخليج نسب متواضعة ومنها بورصة الدوحة التى تقدم مؤشرها بنقطة واحدة فقط ليستقر عند حوالى 9126 نقطة وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عا

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة.

بينما كسبت باقى بورصات الخليج نسب متواضعة ومنها بورصة الدوحة التى تقدم مؤشرها بنقطة واحدة فقط ليستقر عند حوالى 9126 نقطة وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين بينماهبط مؤشر سوق مال دبى فقط بنسبة ضعيفة أيضا بسبب خسائر الأسهم العقارية .

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 1.3 % فى بورصة القاهرة ليصل إلى حوالى 17006 نقطة غير أنه هبط بحوالى 9 % منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في 26 أبريل الماضى.

وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.5 % ليسجل أكثر من 8000 نقطة بفضل مكاسب أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات مع ارتفاع سعر سهم بنك الإنماء 0.4 % وسعر سهم بنك الجزيرة 1.4 % بينما صعد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 1.7 % .

وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.6 % ليتجاوز 4575 نقطة بفضل صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 1.2 % وسعر سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 %.

وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.4 % ليسجل 4712 نقطة بينما ارتفع مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % لكل منهما ليستقرا عند حوالى 4598 نقطة و 1263 نقطة على الترتيب وكانت المكاسب متواضعة وسط أحجام تداول هزيلة خلال شهر رمضان وإحجام عن المخاطرة في الأسواق العالمية وهبوط طفيف في أسعار النفط على مدى الأيام القليلة الماضية لينزل سعر البرميل إلى حوالى 75 دولار بعد أن تجاوز 80 دولار خلال الأسبوع الماضى.

ولكن مؤشر سوق مال دبى العام هبط بنسبة طفيفة أيضا بلغت 0.2 % ليتوقف عند حوالى 2925 نقطة مع انخفاض سعرى سهمي الاتحاد العقارية وإعمار العقارية القيادي 1.1 % و0.6 % على الترتيب كما هبط سعر سهم دريك آند سكل انترناشونال 1.7 في المئة بعد مكاسب هذا الشهر في أعقاب نتائج مالية إيجابية في الربع الأول من العام.

ولكن سعر سهم بنك دبي الإسلامي ذي الثقل في السوق ارتفع 1.2 % ليزداد إلى 4.79 درهم بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة وتراجع السهم منذ أن أطلق البنك إصدار حقوق في منتصف الشهر الحالى بسعر 3.11 درهم للسهم الجديد وتنتهي فترة تداول حقوق الاكتتاب في 30 مايو الجارى.

