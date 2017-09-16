القاهرة تقود مكاسب 5 بورصات عربية فى أسبوع

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة القاهرة وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الدوحة.وذكرت وكالة رويترز أن المستثمرين الأجانب مستمرين في بيع أسهم الشركات القطرية منذ أزمة مقاطعة 4 دول عربية دبلوماسيا وتجاريا لدولة قطر فى يونيو الماضى وحتى الآن.

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة القاهرة وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الدوحة.

وذكرت وكالة رويترز أن المستثمرين الأجانب مستمرين في بيع أسهم الشركات القطرية منذ أزمة مقاطعة 4 دول عربية دبلوماسيا وتجاريا لدولة قطر فى يونيو الماضى وحتى الآن.

وأوضحت أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بأكثر من 1.3 % ليسجل 13611 نقطة فى القاهرة، بفضل إطلاق سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى زيادة أحجام التداول على مدى الستة أشهر القادمة مع إعطاء أولوية لإدراج الشركات الكبيرة.

وارتفع مؤشرا بورصتى الإمارات : سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.6 % ليصل 4481 نقطة وكذلك شقيقته سوق مال دبى العام بأكثر من 0.4 % ليتقدم إلى 3657 نقطة كما زاد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % ليتجاوز 6914 نقطة.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 7373 نقطة مع تراجع أسهم شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في المملكة بقيادة سهم شركة الاتصالات السعودية التى هوى سعرها بأكثر من 3.5 % ليسجل أسوأ أداء في قطاع الاتصالات كما سجلت أسهم معظم شركات البتروكيماويات السعودية أداء قويا مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى من 55 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 3 % خلال الأسبوع الماضى بعد أن ظل يخسر لتسع جلسات متتالية ليصل إلى 8409 نقطة مع تراجع المؤشر 6 % خلال تلك الجلسات ليسجل أدنى مستوياته منذ 52 شهرا.

وخسر أيضا مؤشر بورصة البحرين 0.9 % ليسجل 1304 نقطة بينما نزل مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليصل إلى 5002 نقطة.