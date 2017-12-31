القاهرة تقود مكاسب البورصات العربية فى 2017

خالد بدر الدين:صعدت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط مع نهاية عام 2017 بقيادة القاهرة وتونس والكويت، بينما تعرضت 6 بورصات أخرى لخسائر متباينة تصدرتها الدوحة، بسبب أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها لاتهامها بدعم الإرهاب.وذكرت وكالة بلومبرج أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، كسب أكثر من 21 %&

خالد بدر الدين:

صعدت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط مع نهاية عام 2017 بقيادة القاهرة وتونس والكويت، بينما تعرضت 6 بورصات أخرى لخسائر متباينة تصدرتها الدوحة، بسبب أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها لاتهامها بدعم الإرهاب.

وذكرت وكالة بلومبرج أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، كسب أكثر من 21 % خلال العام الجارى، بزيادة 2672 نقطة ليرتفع من 12345 نقطة فى بداية العام إلى 15017 نقطة مع نهاية الأسبوع الماضى، برغم انخفاض أسعار الأسهم على نطاق واسع بعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في يوليو لأكثر من 33 % فى ثاني أعلى معدل على الإطلاق، وبعد ارتفاعه 29.8 % في يونيو الماضى بسبب زيادة أسعار الوقود.

وارتفع مؤشر بورصة تونس بأكثر من 14 % ليتجاوز 6282 نقطة، مع انتعاش اقتصادها بعودة السياحة هذا العام وبعدها بورصة الكويت التى زاد مؤشرها 11.5 % ليصل إلى 6408 نقاط بفضل ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 67 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2015 .

وتقدم أيضا مؤشر بورصة فلسطين بأكثر من 8 % ليسجل 573 نقطة ومؤشر بورصة البحرين 7 % ليصل إلى 1306 نقاط ومؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بأكثر من 6 % ليرتفع إلى 12389 نقطة.

أما مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية، فقد زاد بنسبة 0.28 % ليستقر عند 7231 نقطة، وإن كان حقق مكاسب أكثر من 3.7 % خلال الشهر الأخير من هذا العام، بعد موافقة أمراء ورجال أعمال على دفع مليارات الدولارات مقابل تحريرهم بعد اعتقالهم بتهم تتعلق بالفساد، مما أدى إلى انتعاش أسعار أسهم شركاتهم.

وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 18.3 % لينزل إلى 8526 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 17.7 % ليصل إلى 5047 نقطة ومؤشر بورصة بيروت 5 % لينخفض إلى 1149 نقطة.

وأنهي مؤشر سوق مال دبي العام تعاملات آخر جلسة له هذا العام منخفضا 4.6 % فى نهاية الأسبوع الماضى، لأن بورصتى الإمارات إجازة اليوم الأحد ليهبط إلى 3370 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام خسر 3.3 % ليتراجع إلى 4399 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة الأردن بنسبة أقل بلغت 1.76 % ليستقر عند 2132 نقطة .