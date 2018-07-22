القاهرة تقود خسائر 6 بورصات عربية وارتفاع طفيف للسعودية

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب متواضعة بقيادة القاهرة وصعدت مؤشرا بورصتى السعودية و أبوظبى بنسبة طفيفة.وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة تراجع بحوالى 0.7 % لينزل إلى 15304 نقطة .كما خسر م

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب متواضعة بقيادة القاهرة وصعدت مؤشرا بورصتى السعودية و أبوظبى بنسبة طفيفة.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة تراجع بحوالى 0.7 % لينزل إلى 15304 نقطة .

كما خسر مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.6 % ليسجل 9362 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك الدوحة 5.3 % مع إقبال المستثمرين على بيعه، بعد أن أظهرت نتائج أعمال البنك انخفاضا قدره 75 % في أرباح الربع الثاني.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 5336 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة لينخفض إلى حوالى 4434 نقطة.

وانخفض مؤشرا سوق مال دبي العام و بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % لكل منهما ليستقرا عند 2921 نقطة و 1352 نقطة على الترتيب ولكن سعر سهم شركة دبي للاستثمار خسر حوالى 2.5 % .

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض حوالى 0.2 % فقط ليسجل 8467 نقطة وزاد سهم بنك الراجحي 0.6 % وارتفع سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري 1.6 % .

بينما تقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة توقفت عند 0.02 % ليستقر عند 4771 نقطة ولكن سعر سهم شركة الوطنية للطاقة (طاقة) هوى 6.6 % في بورصة إمارة أبوظبى.