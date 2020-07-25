اتصالات وتكنولوجيا

«القاهرة» تقتنتص 42% من مبيعات الهواتف المحمولة خلال 5 أشهر (جراف)

الدلتا فى المركز الثاني بحصة 30%
أحمد عوض 8:08 م, السبت, 25 يوليو 20 8:08 م, السبت, 25 يوليو 20

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تصدرت محافظة القاهرة قائمة الأكثر مبيعًا فى قطاع الهواتف المحمولة بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 42% من إجمالى مبيعات السوق المحلية التى بلغت 5 ملايين و577 جهازًا خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالي، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الابحاث التسويقية «GFK».

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لأجهزة “سمارت فون” مسجلة حصة سوقية 30% خلال تلك الفترة، أعقبتها مدن الصعيد فى المركز الثالث بحصة بلغت 15% خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وحلت الإسكندرية فى المرتبة الرابعة بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 9% من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة خلال الفترة المذكورة.

وتمركزت مدن القناة فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لأجهزة الهواتف المحمولة بحصة سوقية 4%، من إجمالى المبيعات خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي.

يذكر أن مبيعات المحمول فى مصر سجلت نموًا بنسبة 4%، لتصل إلى 5 ملايين و577 ألف جهاز خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ5 ملايين و362 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي حصص المدن من مبيعات الهواتف المحمولة خلال 5 أشهر:

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بقلم أحمد عوض

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