«القاهرة» تفتتح مجزر 15 مايو خلال أيام بتكلفة 115 مليون جنيه

تستهدف محافظة القاهرة افتتاح مجزر 15 مايو خلال ايام بعد انهاء تجارب التشغيل التجريبى، بتكلفة انشاء تصل الى 115 مليون جنيه ليرتفع عدد المجازر المتعلقة بالماشية الى 6 مجازر لخدمة العاصمة.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لـ«المال» إن مجزر 15 مايو سيتم افتتاحة بشكل كامل خلال أيام بعد انهاء أعمال التطوير والحصول على الرخصة النهائية بالتشغيل المتعلقة بالحماية المدنية.

وأضاف أن مجزر 15 مايو مجهز لتغطية أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين، لافتا إلى انه سيعمل على تخفيف الضغط على مجزر البساتين الذى يخدم أحياء المعادى والبساتين والمقطم.

يشار الى ان محافظة القاهرة بها 5 مجازر منها 3 تابعة للمحافظة وهى (الآلى بالبساتين – طرة -حلوان)، بالإضافة لمجزرين خاصين وهما (الممتاز، السلام)، وذلك قبل افتتاح مجزر 15 مايو، بينما ارتفع عدد مجازر الدواجن ليصل إلى 50 مجزراً قبل نهاية أغسطس الماضى.

إنتاج الطوب الأسمنتى والانترلوك من مخلفات شق الثعبان قبل نهاية 2020

وفى سياق اخر أكد انه من المتوقع افتتاح مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والسائلة بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية قبل نهاية 2020، والذى يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان.

وذكر المصدر أن المصنع يقع على مساحة 45 ألف متر بطاقة انتاجية تصل الى 18 مليون متر سنويا للطوب الاسمنتى والانترلوك، لافتا إلى أنه تم انهاء أعمال بنشبة %95 من حجم المصنع حتى الآن.

ولفت الى ان فكرة إنشاء المصنع تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة لتحقيق قيمة مضافة لها ضمن المشروعات الصديقة للبيئة.

وتوجد منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادى وهى تتكون من 3 مناطق هى كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع.

ويعمل فى منطقة شق الثعبان الصناعية 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.