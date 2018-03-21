القاهرة تشهد بداية وختام مشوار اﻷهلي بدور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا

علي المصرييستهل فريق الكرة بالنادي الأهلي مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم بمواجهة الترجي التونسي في القاهرة بالجولة الأولى، أحد أيام 4 أو 5 أو 6 مايو المقبل.وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال التي أجريت مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة عن وقوع الأهلي في الم

علي المصري

يستهل فريق الكرة بالنادي الأهلي مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم بمواجهة الترجي التونسي في القاهرة بالجولة الأولى، أحد أيام 4 أو 5 أو 6 مايو المقبل.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال التي أجريت مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع توانشيب رولرز البوتسواني، وكامبالا سيتي الأوغندي، والترجي التونسي.

ويخرج الأهلي في الجولة الثانية لملاقاة فريق كامبالا سيتي في أوغندا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 مايو، على أن يستضيف الأهلي في الجولة الثالثة فريق توانشيب رولرز البوتسواني، أحد أيام 17 أو 18أو 19 يوليو المقبل.

ويخرج الأهلي في الجولة الرابعة لمواجهة توانشيب رولرز في بوتسوانا، أحد أيام 27 أو 28 أو 29 يوليو المقبل، ثم يلتقي الأهلي في الجولة الخامسة بفريق الترجي الرياضي بتونس، أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أغسطس.

ويختتم الأهلي مشواره بدور الـ16 بمواجهة كامبالا سيتي، أحد أيام 28 أو 29 أغسطس بالقاهرة.