استثمار

«القاهرة» تشن حملات مكثفة للقضاء على الباعة الجائلين والإشغالات لضبط الشارع

للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة
عصام عميرة 3:41 م, الأحد, 29 أغسطس 21 3:41 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق عمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الاشغالات، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت المليارات على تطوير العاصمة لإعادة الشكل الحضارى لها ولن يسمح بأن يتم تشويهها بوجود إشغالات للباعة الجائلين، وضرورة الإسراع بإزالة جميع الإشغالات لتمكين شركات النظافة من أداء عملها بيسر.

وأكد محافظ القاهرة، أنه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ القانون دون تجاوز أو اعتداء على أحد، وتطبيق القانون، لافتا إلى أنه ستتم العودة لشن حملات صباحا ومساء بجميع الأحياء لصبط الشارع.

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وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلي المواطنين الذين يعمل الجميع من أجل خدمتهم ، كما طالب المحافظ بالتعاون مع المجتمع المدنى، مؤكدًا على دوره الوطنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ مشاريع التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وذكر محافظ القاهرة، أنه جار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا بالشكل الذي يضمن حماية صحة الطلاب والمعلمين، مطالبا بسرعة تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي ، مشيرا إلى ضرورة عمل حملات توعية لطمأنة أولياء الأمور بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الطلبة ضد فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى.

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وشدد محافظ القاهرة على مديرية التربية والتعليم بالانتهاء من تجهيزات المدارس قبل بدء العام الدراسى، مشيرًا إلى أن القاهرة بها ما يقارب 2200 مدرسة فى جميع المراحل.

كما وجه محافظ القاهرة الشكر لجميع القائمين على أعمال الإزالات بالمحافظة، لافتا إلى أنه تمت إزالة عزبة المطار بحي النزهة والتي تضم 105 عقارات في فترة لا تتجاوز 10 أيام ، ويتم العمل حالياً على إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة والتي تعد من أصعب المناطق العشوائية بالعاصمة.

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وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة بذل جهد أكبر فى ملفى التصالح وتقنين الأراضى ووضع خطة ممنهجة لإنجاز العمل فى الملفين.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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