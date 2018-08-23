القاهرة تستهدف 22.5 مليون جنيه خسائر الأدوية الاجتماعية

شريف عمر: تستهدف شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية تكبد خسائر بفيمة 22.5 مليون جنيه نظير إنتاج 47 مستحضرا دوائيا خلال العام المالى الجارى.وأوضحت بيانات الشركة أن تلك المستحضرات يتم إنتاجها وبيعها بأقل من تكلفتها الفعلية لبعدها الاجتماعى وضرورة توافرها بالسوق المحلية ولكنها ستسعى جاهد

شريف عمر:

تستهدف شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية تكبد خسائر بفيمة 22.5 مليون جنيه نظير إنتاج 47 مستحضرا دوائيا خلال العام المالى الجارى.

وأوضحت بيانات الشركة أن تلك المستحضرات يتم إنتاجها وبيعها بأقل من تكلفتها الفعلية لبعدها الاجتماعى وضرورة توافرها بالسوق المحلية ولكنها ستسعى جاهدة لتحريك اسعارها على مدار العام.

وأظهرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019 لشرة القاهرة للأدوية أنها تستهدف زيادة أرباحها إلى 99.7 مليون جنيه، مقابل أرباح معتمدة في العام المالي الماضى بنحو 88.5 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أنها تستهدف استثمارات خلال العام المالي المقبل بنحو 35.94 مليون جنيه.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بالنصف الأول من العام المالى الماضى بقيمة 52.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 46.37 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي 2016-2017.

وكشفت المؤشرات المالية، ارتفاعاً بمبيعات الشركة خلال نفس الفترة لتبلغ 405.2 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 347.41 مليون جنيه على أساس سنوي.