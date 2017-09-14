القاهرة تستضيف المؤتمر المهنى الأول للتحكيم الشهر المقبل

المال ـ خاصتستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر المهنى الأول للتحكيم والذى يعقد تحت شعار "التحكيم العربى الحاضر والمستقبل"، فى الفترة من 12 - 14 أكتوبر المقبل، ويشارك فى المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عددٌ من الجهات المهنية فى مختلف الدول العربية؛ بهدف بحث سبل التعاون بين مراكز ا

المال ـ خاص

تستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر المهنى الأول للتحكيم والذى يعقد تحت شعار “التحكيم العربى الحاضر والمستقبل”، فى الفترة من 12 – 14 أكتوبر المقبل، ويشارك فى المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عددٌ من الجهات المهنية فى مختلف الدول العربية؛ بهدف بحث سبل التعاون بين مراكز التحكيم العربية ومؤسسات التحكيم الدولية، وقدرتها على المنافسة العالمية، ومناقشة التحكيم النوعى والذى يشمل كلًّا من التحكيم الهندسى، والتحكيم الرياضى، والتحكيم البحرى، والتحكيم المصرفى.

تأتى هذه الخطوة لتعكس دور مصر فى جذب الأحداث والفعاليات العربية والإقليمية للمساهمة البنّاءة فى النهوض بالفكر والوعى الحقوقى فى المنطقة، حيث يستهدف “المؤتمر المهنى الأول للتحكيم تمكين مراكز التحكيم العربية من خلال تسليط الضوء على الواقع الحالى ومناقشة التوجهات المستقبلية، ودور الهيئات الحكومية العربية فى تدعيم مراكز التحكيم، ومنها الهيئات الحكومية وغرف التجارة والصناعة والنقابات والجمعيات والهيئات المهنية. يحاضر فى المؤتمر نخبة من الخبراء القانونيين والمحكّمين من جميع أنحاء الوطن العربى، ومنهم الدكتور وليد عثمان، رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر، والبروفيسور الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس وزميل المجمع الملكى للمحكمين بلندن، والبروفيسور الدكتور طلعت دويدار، الأستاذ بقانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والمحامى الدكتور عبد الحميد الأحدب المحامى الشهير بلبنان، والدكتور جلال الأحدب، المحكّم بغرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم الرياضى بسويسرا، والمحامى الدولى نصر عزام، المحكّم المعتمَد بمحكمة التحكيم الرياضى بلوزان سويسرا، والمحامى الدكتور مصطفى بونجة، مدير المركز المغربى للتحكيم ومنازعات الأعمال، والقبطان الدكتور عبد الأمير الفرج، رئيس وحدة التحكيم البحرى بجمعية المهندسين الكويتية.

وقال الدكتور وليد عثمان، رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر: نتطلع إلى خلق نظام عربى موحد للتحكيم التجارى يتوافق والمتغيرات المتلاحقة فى أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، وانعكاس ذلك على تحقيق توازن عادل فى مجال حل المنازعات فى عقود التجارة الدولية لدعم الأنظمة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيستضيف عددًا من ورش العمل التى تناقش مستجدات التحكيم الدولى، كما تشمل ورش العمل العديد من الموضوعات، منها الواجبات القانونية والمهنية للمحكّم، وتحكيم الطوارئ والمشكلات العملية فى تشكيل هيئة التحكيم، ومشكلات القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ومفاهيم الطرق البديلة لفض المنازعات وتطبيقاتها فى الشريعة الإسلامية، ومرتكزات بناء المحكم العربى دوليًّا.