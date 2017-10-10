القاهرة تستضيف القمة العربية للتسويق بالعمولة 12 أكتوبر‎

المال- خاصتشهد مصر خلال الأيام المقبلة انطلاق القمة العربية للتسويق بالعمولة فى عامها الرابع فى أحد فنادق مدينة نصر بالقاهرة أيام 12 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويهدف المؤتمر إلى نشر وتطوير ثقافة التسويق بالعمولة والتسويق الإلكترونى، والتعريف بأحدث الأساليب المستخدمة فيه، كما أنهُ يعد الحدث الأول الذى

المال- خاص

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة انطلاق القمة العربية للتسويق بالعمولة فى عامها الرابع فى أحد فنادق مدينة نصر بالقاهرة أيام 12 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويهدف المؤتمر إلى نشر وتطوير ثقافة التسويق بالعمولة والتسويق الإلكترونى، والتعريف بأحدث الأساليب المستخدمة فيه، كما أنهُ يعد الحدث الأول الذى يجمع العاملين فى هذه الصناعة لتبادل الخبرات ومناقشة المشاكل والوصول إلى أعلى تطور ممكن.

يشارك فى المؤتمر هذا العام نخبة من أفضل العاملين فى مجال التسويق الإلكترونى والتسويق بالعمولة فى العالم مثل “تشارليز نوو، نيل باتيل، ومحمد نعمة الله، وبيتر سابو وكوم ميرزا وغيرهم ليصل عدد المتحدثين إلى أكثر من 20 من ذوى الخبرة على مدار ثلاثة أيام بحضور أكثر من 500 شخص.

كما أن العام الحالى يتضمن المؤتمر عددًا من ورش العمل والتى تُعد المرة الأولى لها على مدار أربع سنوات هى عُمر المؤتمر، وتهدف هذه الورش إلى خلق محادثات أعمق بين المتحدثين والجمهور، بالإضافة إلى التواصل وتطوير العمل الخاص بهم، وذلك بجانب المحاضرات التى يقوم على أساسها.

” هدفنا هو التأثير فى حياة الأفراد وزيادة الوعى بصناعة التسويق بالعمولة والتسويق الالكترونى فى العالم العربى وأن يستفيد أكثر من 2 مليون شخص فى زيادة دخله من خلال هذه الصناعة التى أصبحت محط أنظار العالم بأكمله ” هكذا علق محمود فتحى شريك مؤسس فى القمة العربية للتسويق بالعمولة.

ويعد التسويق بالعمولة أحد طرق التسويق القديمة التى بدأت الظهور مرة أخرى فى السنوات الأخيرة عن طريق الانترنت، حيث يعمل الفرد بشكل مستقل على ترويج العروض نظير عمولة يحصل عليها بعد إتمام العملية بنجاح، لذلك تعتبر هذه الطريقة مصدر دخل للعديد من الشباب الطامحين للعمل بشكل جديد مما يساعد على تطور الاقتصاد بوجه عام بسبب عملية البيع والشراء.

نحن فى انتظار شكل جديد للمؤتمر فى عامه الرابع والذى يعد بمثابة تجربة مختلفة ومميزة للحضور والمتحدثين والرعاة.

ومن أهم الرعاة المشاركين بالمؤتمر هى: عربى أدز – المسافر – تجول – ديجيتال ريفز – نمشى – أد كومبو – دوبلى – موبكيد وغيرها.

يذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر أقيمت عام 2014 بحضور 650 من الحضور و17 متحدثا و3 رعاة، الأمر الذى تطور فى العام الثانى ليصل إلى 750 من الحضور و 23 متحدثا و22 من الرعاة ليصبح فى العام الثالث له 600 من الحضور وأكثر من 20 متحدثا و15 راعيا للحدث.