القاهرة تستضيف السوبر الإماراتى منتصف سبتمبر

على المصرى حددت لجنة دوري المحترفين الإماراتى، يوم 15 سبتمبر المقبل، موعداً لمباراة كأس سوبر الخليج العربي لموسم 2017-2018، والتي ستجمع فريق الجزيرة بطل دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017، وفريق الوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وستقام المباراة بHستاد 30 يونيI "الدفاع الجوى"، بالقاهرة. وأعلن



على المصرى

حددت لجنة دوري المحترفين الإماراتى، يوم 15 سبتمبر المقبل، موعداً لمباراة كأس سوبر الخليج العربي لموسم 2017-2018، والتي ستجمع فريق الجزيرة بطل دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017، وفريق الوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وستقام المباراة بHستاد 30 يونيI “الدفاع الجوى”، بالقاهرة.

وأعلنت لجنة دوري المحترفين عن إنهاء الاتفاق مع شركة “برزنتيشن” راعي ومنظم المباراة، لتستضيف القاهرة اللقاء المهم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان استاد 30 يونيه قد شهد مباراة السوبر الإماراتي في العام الماضي، حيث حقق فريق الأهلي اللقب بعد تغلبه على الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

وجاءت موافقة لجنة دوري المحترفين، على العرض المقدم من “برزنتيشن” لتنظيم المباراة بمصر، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة من كأس سوبر الخليج العربي في القاهرة، والتي حظيت باهتمام اعلامي كبير حيث تم نقل اللقاء على عدد من القنوات الفضائية الإماراتية والمصرية، كما حققت المباراة نسبة حضور جماهيري مرتفعة، واشتمل البرنامج المصاحب للمباراة على عدد من الفعاليات المميزة.

ورأى وليد الحوسني، المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين بالإنابة، أن إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي بمصر للمرة الثانية على التوالي، تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مرتين، مضيفاً أن النسخة السابقة من السوبر الإماراتي حققت نجاحاً لافتاً على كافة المستويات، مؤكداً ثقته في أن تخرج النسخة الجديدة بصورة أفضل.

وقال: “تسعى اللجنة من إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي خارج الدولة لتحقيق عدة أهداف، من بينها توسيع قاعدة المتابعين لكرة القدم الإماراتية، وإتاحة الفرصة لفرقنا ولاعبينا لتقديم مستويات متميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة في بلادنا، كما تسهم مثل هذه المباريات في جذب أعداد أكبر من عشاق كرة القدم في مصر للتعرف أكثر على كرة الإمارات، ومتابعة مسابقات لجنة دوري المحترفين”.