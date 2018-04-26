القاهرة تستضيف أكبر متجر لشركة Bosch في إفريقيا

نوربرت كلاين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش جروب : مصر تمثل أكبر سوق واعد في أفريقيا والشرق الأوسطخالد سعودي : نستهدف حجم مبيعات 200 مليون جنية في 2018 من خلال 40 الف منفذ بيع المال- خاصأكد نوربرت كلاين نائب الرئيس التنفيذي في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة لشركة

نوربرت كلاين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش جروب : مصر تمثل أكبر سوق واعد في أفريقيا والشرق الأوسط

خالد سعودي : نستهدف حجم مبيعات 200 مليون جنية في 2018 من خلال 40 الف منفذ بيع

المال- خاص

أكد نوربرت كلاين نائب الرئيس التنفيذي في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة لشركة بي اس اتش جروب – إحدى شركات مجموعة Bosch العالمية – أن مصر تعد أحد أهم وأكبر الأسواق الواعدة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهذه السوق تشهد طفرة تنموية اقتصادية غير مسبوقة بدعم من الدولة.

وقال إن مجموعة Bosch وقع اختيارها على مصر لتحتضن أكبر (متجر) في أفريقيا يحمل براند الشركة، بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي ساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية به، وهذا الأمر كان له أثر كبير في جذب العلامات التجارية العالمية إلى السوق المحلية التي ترى فيه نموذجا جيدا لتعظيم العائد الاقتصادي.

وأوضح كلاين أن العقد الذى وقعته الشركة مع شركة ام تي اى – شركة مساهمة مصرية – لتوزيع منتجات Bosch في مصر سيساعد على زيادة الحصة السوقية للشركة فى السوق المصري في ظل ما توفرة منتجات Bosch من حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المصري وتحسن من جودة حياته.

من جانبه عبر خالد محمود رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “إم إم ” جروب للصناعة والتجارة العالمية “ام تي أي” عن سعادته البالغة بالشراكة مع مجموعة بي اس اتش جروب العالمية، الرائدة في مجال الابتكار في أوروبا وثاني أكبر منتج فى العالم للأجهزة المنزلية

ولفت إلى أن الشركة تستهدف الوصل الى حجم مبيعات يصل الى 200 مليون جنية خلال عام 2018، مؤكدا على ان شركة إم تي أي هي الموزع المعتمد للعلامة التجارية Bosch.

وأوضح محمود أن (المتجر) يقدم مجموعة كبيرة واستثنائية من المنتجات والأجهزة المنزلية الجديدة والمبتكرة التي تشهدها السوق المصرية لأول مرة، وهي تمثل باكورة منتجاتنا التي عكف مهندسونا على تطويرها، بالإضافة إلى قسم خاص لخدمة ما بعد البيع تحت إشراف مهندسين متخصصين ومدربين على أعلى مستوى لضمان وصيانة جميع الأجهزة التي تبيعها الشركة.



وقال إن مجموعة Bosch هي مورد عالمي للتكنولوجيا والخدمات وتعمل في مجالات حلول التنقل وتكنولوجيا الطاقة والبناء والتكنولوجيا الصناعية والبضائع الاستهلاكية، وهي تسعى من خلال هذا المتجر إلى تطبيق مفهوم جديد للتواصل المباشر مع العملاء، وهذا يعد أهم المعالم التي تسعى “بوش” لترسيخها.

من جانبه قال خالد سعودي العضو المنتدب لشركة إم تي أي أن الشركة ستستخدم شبكات التوزيع الخاصة بها والتي يصل عددها الى 40 ألف منفذ بيع لتضمن وجود جميع منتجات Bosch العالمية في أكبر عدد من المناطق داخل مصر

وأشار إلى أنه سيتم إفتتاح عدد من الفروع الجديدة لتلبية احتياج المستهلكين في المرحلة القادمة.

وأضاف: “إن مهمتنا هي الارتقاء بحياة الناس من خلال تقديم منتجات منزلية تصنع الفارق وتوفر للمستهلك المصري كل متطلبات البيت الهادئ والصحي والأنيق”

وأكد أن العلامة التجاريةBosch تحظى بثقة المستهكلين في أكثر من 50 دولة حول العالم فهي العلامة التجارية الأولى في أوروبا، وهي تقدم حلولا ومنتجات جديدة لتلبية متطلبات الأسرة العصرية لجعل الحياة أكثر بساطة”.

كان الاحتفال الذي أقيم في ٢٣ أبريل ٢٠١٨ قد حضره عدد كبير من قيادات الشركة على رأسهم جورج جيسيلمان نائب الرئيس التنفيذي و رئيس العلامة التجارية Bosch والرئيس الإقليمي للتسويق بيتر نيومير، بالإضافة إلى نخبة من رجال المال والأعمال والاقتصاديين وكبار رجال الصناعة والتجارة في مصر، فضلا عن عدد كبير من الإعلاميين.