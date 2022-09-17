القاهرة تستحوذ على 80% من أعضاء صناديق التأمين الخاصة

استحوذت القاهرة على نصيب الأسد في عدد الأعضاء بصناديق التأمين الخاصة، بنسبة 79,5% خلال العام الماضي 2021، حيث بلغ المشاركون بها ما زاد عن 3,9 مليون عضو، وكذلك الجيزة التي سجلت نسبة بلغت 5,4%، لتكون هي صاحبة المرتبة الثانية، بعدد أعضائها الذي صار أكثر من 263 ألفًا بقليل، بينما تراجعت أسيوط حيث سجلت نقصًا ملحوظًا للمشتركين، الذين بلغوا أكثر قليلًا من 200 ألف، بنسبة 4,1% من الإجمالي، أما الإسكندرية فقد سجلت تغيرًا سلبيًا كسابقتها، حيث قلّ المساهمون لتكون نسبتهم 2,8%، بما يعني أكثر من 135 ألفًا بقليل.

الشرقية تأتي في المركز الخامس بعدد 53 ألف عضو

وجاءت الشرقية في المرتبة الخامسة مشتملة على 53 ألف عضو بنسبة، 1,1% خلال العام الماضي، وتبعتها الدقهلية في ازدياد، بما ناهز 45 ألفًا من المشتركين، ونسبة لم تجاوز الـ1% من الإجمالي، بينما سجلت المنيا تناقصًا في الأعضاء ليكون عددهم أقل من 41 ألفًا، موزّعين بنسبة 0.8%، وتلتها الغربية التي ظهرت بعدد مساهمين متناقصًا يبلغ زيادة طفيفة عن 37 ألفًا، في حين بدت الإسماعيلية في تحسن حينما سجلت ما يقرب من 37 ألف عضو.

وفي المرتبة العاشرة حلّت كفر الشيخ، لتضم ما يزيد عن 31 ألفًا من الأعضاء، تلتها سوهاج التي زاد عدد المساهمين بها إلى 31 ألفًا، ثم القليوبية التي انخفض عدد المشتركين بها ليصلوا إلى أكثر من 23 ألفًا بقليل، بينما رُصد عن المنوفية تقدمًا وئيدًا في عدد المنضمين الجدد، ليصل عددهم إلى أكثر من 21 ألفًا.

وظهرت قنا بالمركز الرابع عشر، بعدد 18 ألف مشترك، ونسبة لم تتجاوز الـ0,5% من الإجمالي، تلتها أسوان التي قلّ عدد الأعضاء بها، فلم يتجاوز عددهم الـ15 ألفًا إلا قليلًا، وجاءت البحر الأحمر بعدها مسجّلة 13 ألف مساهم، في ظل نقص عن ذي قبل.

تراجع عدد أعضاء الصناديق الخاصة بالبحيرة العام الماضي

وتراجع عدد الأعضاء في البحيرة التي جاء ترتيبها السابع عشر، ليتجاوز العدد الـ10 آلاف، وقلّ المشتركون بصناديق الفيوم حتى شارفوا على ما يناهز الـ7 آلاف، بينما لم تسجل دمياط تغييرًا في عدد المشتركين بصناديقها الذين يربُون عن الـ4 آلاف قليلًا.

وفي المركز العشرين جاءت بور سعيد، التي بلغ عدد أعضائها عن الـ4 آلاف قليلًا، تلتها بني سويف بتغيرات لا تُذكر، حيث إنها تمتلك ما يزيد قليلًا عن 4 آلاف مشتركًا، بينما لم يتغير الحال بالنسبة للسويس، فعدد الأعضاء لم يتجاوز الـ3 آلاف إلا قليلًا، في حين جاءت سيناء الشمالية فالجنوبية متتابعتين، بنقص في عدد المشتركين، حيث تراجع الأعضاء إلى 3 آلاف في الأولى، أما الثانية فتأخر العدد بها إلى ما يزيد عن الـ2000 قليلًا.

ولم يُرصد للوادي الجديد -التي جاءت في المركز السادس والعشرين- أي تغيّر، حيث ظلّ أعضاؤها لا يتجاوز 1,7 ألفًا، بينما جاءت مرسى مطروح في ذيل أعداد المساهمين بصناديق التأمين الخاصة، حيث لم يتخطَ عدد المشاركين عندها حاجز الـ1000.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا العام الماضي، مقابل 686 لسابقه، بزيادة 8 جُدد عن 2020.