القاهرة ترد على تحذير السفارة الأمريكية بشأن هجمات إرهابية محتملة

وكالات:أكد مصدر أمني، تعليقا على تحذير السفارة الأمريكية بالقاهرة لرعاياها، أن كل الأمور مستقرة في مصر وجميع مؤسسات الدولة ودور العبادة تخضع لتأمين مستمر على مدار 24 ساعة.ونوه المصدر، حسب تصريحات صحفية، بأن التحذيرات الصادرة من السفارة الأمريكية لمواطني الولايات المتحدة في مصر "مجرد إجراءات

وكالات:

أكد مصدر أمني، تعليقا على تحذير السفارة الأمريكية بالقاهرة لرعاياها، أن كل الأمور مستقرة في مصر وجميع مؤسسات الدولة ودور العبادة تخضع لتأمين مستمر على مدار 24 ساعة.





ونوه المصدر، حسب تصريحات صحفية، بأن التحذيرات الصادرة من السفارة الأمريكية لمواطني الولايات المتحدة في مصر “مجرد إجراءات احترازية روتينية، لا تعنى عدم استقرار الأوضاع الأمنية” في البلاد.

كانت السفارة الأمريكية لدى القاهرة قد حذرت، الاثنين، مواطني الولايات المتحدة الموجودين في مصر من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية التي تستهدف مسيحيين في مواقع دينية في البلاد.





ونشرت السفارة بيانا في موقعها الإلكتروني الرسمي قالت فيه: “نفذ الإرهابيون هجمات على أهداف تابعة للطائفة المسيحية في مصر، وقد وقعت الهجمات في الأماكن الحضرية والمعزولة، ومن الممكن أن تكون هناك هجمات إضافية، وقد نشرت الحكومة المصرية وحدات من الشرطة والقوات العسكرية للدفاع عن المواطنين المصريين والزوار الأجانب”.

وأشارت السفارة إلى أن “المواطنين الأمريكيين المقيمين في مصر والقائمين بزيارة إليها يجب عليهم اتخاذ خطوات حذرة لزيادة أمنهم الشخصي، والالتزام الدقيق بالدليل الأمني الذي يتضمن التحذير من زيارة مصر، الصادر عن وزارة الخارجية يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2016”.