القاهرة تدرس رفع أجرة أتوبيسات الميني باص 25%

مدحت إسماعيل قال مصدر حكومي بمحافظة القاهرة إن إدارة مشروع النقل الجماعي بالمحافظة ستجتمع، بداية الأسبوع المقبل، بشركات النقل الجماعى، لتلقّي مقترحات الشركات لزيادة تعريفة الأجرة، بعد صدور قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى الذى تم تطبيقه منذ بداية اليوم الخميس. وأضاف، لـ"المال"،

مدحت إسماعيل

قال مصدر حكومي بمحافظة القاهرة إن إدارة مشروع النقل الجماعي بالمحافظة ستجتمع، بداية الأسبوع المقبل، بشركات النقل الجماعى، لتلقّي مقترحات الشركات لزيادة تعريفة الأجرة، بعد صدور قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى الذى تم تطبيقه منذ بداية اليوم الخميس.





وأضاف، لـ”المال”، أنه من المتوقع أن يتم رفع تعريفة الركوب بنسبة 20ـ 52%، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مذكرة للمحافظة، ومجلس الوزراء، بما تم الاتفاق عليه مع الشركات، بما يناسب وضعهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات المستخدمة للأتوبيسات، لصدور قرار بتطبيق الزيادة المقررة.

كان مجلس الوزراء قد أقر، اليوم الخميس، تحريكًا فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشًا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا، كما شهد سعر السولار تحريكًا من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للاسطوانة.

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالي تحت مظلة مشروع النقل الجماعى، 18 شركة محلية، بعدد أتوبيسات 1109 سيارات، على 122 خطًّا تربط المدن الجديدة، ومنها “الشيخ زايد”، و”العبور” و”الشروق”، بالعاصمة الكبرى.

وتتراوح أجرة ركوب أتوبيسات “المينى باص” بين 250 قرشًا و 3 جنيهات للفرد فى الوقت الحالي، وفقًا لطول مساحة الخط، ومدى نوعية الأتوبيسات المستعملة فى النقل.

كانت محافظة القاهرة قد سمحت لشركات النقل الجماعي برفع الأجرة بنسبة 20% بما يعادل 50 قرشًا، نهاية يناير الماضى، على خلفية قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع المحروقات والمواد البترولية، ممثلة فى البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب 30% إلى 47%، التى صدرت فى نوفمبر الماضي.

ومشروع النقل الجماعى يتبع حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالقاهرة، وفكرته تستهدف منح فرصة أمام القطاع لنقل الركاب عبر سيارات “مينى باص” “26 راكبًا”، فضلًا عن إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى، والمتمثل فى عربيات السرفيس.

إلى ذلك قال طه العثيلى، رئيس شركة جرينز للنقل الجماعى، إنه من المتوقع أن يتم عرض مقترح برفع الأجرة 50 قرشًا تكون الأجرة الجديدة لأتوبيسات شركته بقيمة 3.5 جنيه، لافتًا إلى أن أسعار المحروقات، وفقًا للقرار الصادر اليوم، ارتفعت بنسبة 52%، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة وعدم قدرة الشركة على الاستمرار بنفس الأجرة القديمة.