«القاهرة» تحتاج إلى 11.8 ألف معلم لسد العجز في المدارس

كشف مصدر مسئول فى محافظة القاهرة أنه تم تحديد حجم العجز فى المعلمين فى المدارس بمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) بنحو 11.8 ألف فى تخصصات مختلفة أبرزها اللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف لـ«المال» أن الدراسة التى قامت بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أوضحت تفاصيل العجز فى كل مادة للعمل على سد تلك الاحتياجات الضرورية، كاشفة عن الاحتياج إلى 2525 مدرس لغة عربية فى المراحل التعليمية الثلاث، و 3300 معلم لغلة إنجليزية.

وأوضح أن الاحتياجات فى التخصصات الأخرى بلغت 5695 مدرسا، بينهم 349 للرياضيات و3 للغة الألمانية، مشيرا إلى أنه تم تحديد تلك الاحتياجات وجار العمل على سرعة توفيرها ضمن مخطط تطوير المنظومة التعليمية.

وذكر أنه تم تنفيذ برنامج شامل لرفع قدرات المدرسين بالمرحلة الابتدائية فى مدارس محافظة القاهرة، إذ بلغ إجمالى عددهم 24.9 ألف مدرس تم تدريب ما يقرب من 16.4 ألف مدرس وجار العمل على تدريب العدد المتبقي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن تعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز فى المعلمين، والتخديم على المنظومة التعليمية الجديدة، إذ أنه سيتم تعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، بمعدل سنوى 30 ألفا.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قام بتحديد العجز فى المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على البيانات التى وصلته من الوزارة، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال إن التقديم فى مسابقة المعلمين سيتم «أون لاين» عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وذكر المصدر أن أعداد المدرسين بالتعليم العام ارتفعت بنسبة %4 خلال عام 2021 فيما ارتفع%2 خلال العام الحالى ليسجل 98 ألف مدرس فى التخصصات المختلفة بالتعليم العام.