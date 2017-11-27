القاهرة تتمسك بالأسعار المرتفعة للحوم والدواجن

أحمد اللاهونى:رغم ما تشهده محافظات الوجه القبلى من تراجع ملحوظ فى أسعار بيع اللحوم والدواجن والأسماك منذ أيام، فإن التجار فى القاهرة لا يزالون يتمسكون بالأسعار المرتفعة لبيع تلك السلع للمواطنين، مبررين ذلك بارتفاع الإيجارات وتكلفة العمالة، وتكاليف النقل مقارنة بمحافظات الوجه القبلى.وشهدت أسعار ا

أحمد اللاهونى:

رغم ما تشهده محافظات الوجه القبلى من تراجع ملحوظ فى أسعار بيع اللحوم والدواجن والأسماك منذ أيام، فإن التجار فى القاهرة لا يزالون يتمسكون بالأسعار المرتفعة لبيع تلك السلع للمواطنين، مبررين ذلك بارتفاع الإيجارات وتكلفة العمالة، وتكاليف النقل مقارنة بمحافظات الوجه القبلى.

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك هبوطًا حادًا على مدار الأسابيع الماضية فى محافظات الوجه القبلى، نتيجة زيادة المعروض فى الأسواق، مع ضعف الطلب منذ بدء العام الدراسى، الذى يضيف أعباء جديدة على المواطنين، مما يدفعهم إلى ترشيد احتياجاتهم.

وأوضح تجار لـ «المال»، أن عجول التسمين ملأت الأسواق خلال الفترة الماضية، مما هبط بسعر القبانى «العجول الحية» إلى 48 جنيهًا للكيلو، مقابل 63 جنيها خلال عيد الأضحى.

وقالوا إن غلاء الأسعار الذى أصاب تلك السلع على مدار العام الحالى دفع معظم ربات البيوت إلى تربية الدواجن البيضاء فى المنازل، مما قلل من الطلب عليها فى المحلات.

وكشفت جولة لـ «المال» فى محافظة بنى سويف، عن أن كيلو الكندوز يتراوح بين 80 و100 جنيه، و الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيهًا، والبلدى بين 24 و25 ، و هبطت الأسماك، ليتراوح كيلو البلطى بين 24 و26 جنيها.

ورغم هذا الهبوط فى أسعار اللحوم بأسواق المحافظات، فإن تجار العاصمة، لم يعترفوا به وتمسكوا بالأسعار المرتفعة عند 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و 24 للدجاج الأبيض، و28 للبلدى، و35 للرومى، و32 للبط، و70 للبورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.

وأرجع تجار العاصمة ارتفاع الأسعار إلى غلاء إيجار المحلات ، الذى قد يصل إلى 4000 و5000 مقابل 1500 و2000 فى الأقاليم، فضلا عن ارتفاع تعريفة النقل من الأماكن النائية.

ولفتوا إلى أن ارتفاع التكاليف عليهم الخاصة بالنقل والإيجارات والعمالة، سبب رئيسى فى التعامل بتلك الأسعار المرتفعة.