القاهرة تتصدر خسائر 6 بورصات.. وصعود طفيف للكويت

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة القاهرة، وصعد مؤشر بورصة الكويت فقط بنسبة طفيفة، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1315 نقطة. ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بأكثر من 1.7% ليسجل 13718 نق

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة القاهرة، وصعد مؤشر بورصة الكويت فقط بنسبة طفيفة، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1315 نقطة.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بأكثر من 1.7% ليسجل 13718 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة حديد عز 10% بسبب خسارة صافية فصلية، كما تراجع سعر سهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) 5.6%، وهبط سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات 4.2%.

وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.7% ليتجاوز 3578 نقطة، وهبط سعر سهم شركة داماك الذي قاد موجة المكاسب لسبع جلسات متتالية، بحوالى 9%، وسط موجة ضخمة لجني الأرباح، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بأكثر من 0.5% لينزل إلى 7255 نقطة بسبب نتائج فصلية ضعيفة، كما خسر مؤشر بورصة الدوحة نفس النسبة ليرتد إلى 9394 نقطة بسبب خسائر البنوك.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4572 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة أكبر قليلًا بلغت حوالى 0.2% ليصل إلى 5064 نقطة، فى حين صعد مؤشر بورصة الكويت فقط لكن بنسبة بسيطة بلغت أكثر من 0.2% ليستقر عند 6813 نقطة.