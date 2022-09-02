القاهرة تتصدر المحافظات في استرداد الأراضي أملاك الدولة بـ 1.7 مليون متر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة احتلت الصدارة بين محافظات الجمهورية فى استرداد الأراضى أملاك الدولة خلال المرحلة الاولى من الموجة 20 لإزالة التعديات حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بها فى استرداد ما يقارب المليون و٧٠٠ ألف م٢ من أراضى البناء .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كافة اشكال التعديات على المجاري المائية وازالتها في مهدها .

وأضاف محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة من اجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 20 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون .

وأشار المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة القاهرة أنه تم خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 تنفيذ 133 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل ، ووزارتى الزراعة وقطاع الأعمال ، وشركةالصرف الصحى ، ووزارة التربية والتعليم ، وهيئة الأبنية التعليمية والطرق والكبارى .