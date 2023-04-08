القاهرة تتجاوز 35 درجة..الأرصاد : ارتفاع شديد في حرارة الجو غدا وأتربة على السواحل

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدا وتسجل 35 للعظمى، إذ تتوالى الارتفاعات فى الحرارة على كافة الأنحاء والمدن المصرية.

كما تتوقع استمرار الأجواء الحارة علي اغلي الأنحاء نهارا ومائل للبرودة ليلا.

كما أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناه تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة على القاهرة الكبرى غدا هى الأتربة العالقة خلال فترات النهار والتى تؤثر أيضا على مناطق من جنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن تهدا الموجه الحارة اعتبار من الأثنين المقبل، وانخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

