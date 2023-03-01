القاهرة تتجاوز 32.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا لأول مرة في فصل الشتاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة غدا الخميس لأول مرة في فصل الشتاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الغربية.

ووجهت هيئة الأرصاد، عدة تنويهات عند ارتفاع درجات الحرارة، أبرزها الإكثار من تناول السوائل، وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

وأضافت أن حالة الطقس ليلا تكون باردة على أغلب الأنحاء والمدن، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ومدن القناة تكون محملة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، و سقوط امطار خفيفة على مناطق من اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كل الأنحاء، وتسجل في القاهرة 32 للعظمى و 17 للصغرى، العريش 32 للعظمى و 18 للصغرى، وقنا 35 للعظمى و13 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 16 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 15 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة غدا في سيوة 29 للعظمى و 13 صغرى، وتبلغ على طابا 31 للعظمى و 16 للصغرى، و حلايب 27 العظمى و 15 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في أبو سمبل 32 للعظمى و 16 الصغرى، بني سويف 33 العظمى و 14 للصغرى، السلوم 21 للعظمى و 12 للصغرى، العاصمة الإدارية 32 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في دمياط 30 للعظمى و 16 للصغرى ،وبورسعيد 29 العظمى و 15 للصغرى ،و في العريش 32 للعظمى و 18 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربه 26 العظمى و 16 للصغرى ،ومدينة سفاجا 31 للعظمى و 16 للصغرى، نخل 32 للعظمى و 9 للصغرى.



كما تسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 31 العظمى 16 الصغرى، و أسوان 35 للعظمى و 16 الصغرى ، وسوهاج 35 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل في كفر الشيخ 31 العظمى و 15 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى و 17 الصغرى، كاترين 22 العظمى و 6 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 12 للصغرى.



وتبلغ في أبو رماد 28 العظمى و 16 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 17 الصغرى، دمنهور 32 للعظمى و 16 للصغرى.



وتسجل في اسماعيليه 33 العظمى و 13 للصغرى، و مرسى علم 32 للعظمى و 16 للصغرى ، ورأس سدر 31 للعظمى و 12 للصغرى.



وتبلغ درجة الحرارة في محافظة الفيوم 32 للعظمى و 15 للصغرى ، وبنها 31 العظمى17 الصغرى، شبين الكوم 32 للعظمى و 17 للصغرى.



وتسجل في مدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 16 للصغرى ،وشلاتين 29 للعظمى و 17 صغرى ،و شرم الشيخ 31 للعظمى و 18 للصغرى.



وتصل درجة الحرارة في رأس غارب 30 للعظمى و 16 للصغرى ،أسيوط 34 للعظمى و 14 صغرى، والوادي الجديد 34

للعظمى و 12 الصغرى.



وتبلغ في رفح 31 العظمى و17 للصغرى، السويس 30 العظمى 14 والصغرى ،طنطا 31 للعظمى و 16 للصغرى ، والأقصر 33 العظمى و 13 الصغرى.



وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس في المحافظات والمدن المصرية: