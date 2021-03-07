لايف

«القاهرة تتجاوز 30 درجة».. الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء

ونشاط للرياح مثير للأتربة والرمال خلال تلك الفترة بسبب منخفض ليبيا
عصام عميرة 12:29 ص, الأثنين, 8 مارس 21 12:29 ص, الأثنين, 8 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار من 6 إلى 8 درجات»، وأن تصل درجة الحرارة العظمى ستتجاوز الـ 30 درجة مئوية في القاهرة.

منخفض ليبيا الجوي

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان الموجة تأتي نتيجة منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الارصاد أن يكون الارتفاع في درجات الحرارة بشكل مؤقت، اذ  تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءً من يوم الخميس لتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-3-2021 فى مصر

نصائح هيئة الأرصاد

ووجهت هيئة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين، منها الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية قدر الإمكان، وتخفيف الملابس خلال الموجة الحارة ولكن بحرص شديد، و بمجرد اختفاء آشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بسرعة، ما يجعل الفرق في الدرجات العظمى والصغرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كبير وقد يصل إلى أكثر من 16 أو 17 درجة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر.. أمطار على الإسكندرية

حالة الطقس اليوم

أكدت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا على السواحل الغربية والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس في الصعيد

وعلى جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الخميس 4-3-2021 فى مصر

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-3-2021 فى مصر

عصام عميرة 1:18 ص, الأثنين, 8 مارس 21

الصحة: تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

المال - خاص 12:38 ص, الأثنين, 8 مارس 21

«نهر الحب».. مؤسسة مصرية تستضيف مرضى السرطان مجانا

أيمن عزام 11:54 م, الأحد, 7 مارس 21

كنوز توت عنخ آمون تبدأ دخول فتارين العرض في المتحف المصري الكبير (صور)

المال - خاص 11:39 م, الأحد, 7 مارس 21

تدعو إلى إزهاق الروح .. الأزهر يحذر من لعبة «الوشاح الأزرق» على تطبيق «تيك توك»

المال - خاص 9:30 م, الأحد, 7 مارس 21

قنصل مصر بالرياض يتابع إجراءات نقل جثمان عشري حسن

المال - خاص 7:26 م, الأحد, 7 مارس 21