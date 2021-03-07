«القاهرة تتجاوز 30 درجة».. الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار من 6 إلى 8 درجات»، وأن تصل درجة الحرارة العظمى ستتجاوز الـ 30 درجة مئوية في القاهرة.

منخفض ليبيا الجوي

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان الموجة تأتي نتيجة منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الارصاد أن يكون الارتفاع في درجات الحرارة بشكل مؤقت، اذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءً من يوم الخميس لتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

نصائح هيئة الأرصاد

ووجهت هيئة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين، منها الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية قدر الإمكان، وتخفيف الملابس خلال الموجة الحارة ولكن بحرص شديد، و بمجرد اختفاء آشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بسرعة، ما يجعل الفرق في الدرجات العظمى والصغرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كبير وقد يصل إلى أكثر من 16 أو 17 درجة.

حالة الطقس اليوم

أكدت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا على السواحل الغربية والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس في الصعيد

وعلى جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.