القاهرة تبدأ ردم نفق العروبة تمهيدًا لإنشاء كوبري علوي (صور)

يتابع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أعمال ردم نفق العروبة بحي مصر الجديدة، تمهيدا لإنشاء كوبري العروبة في الاتجاه العمومي بشارع السيد الميرغني.

يذكر أن محافظة القاهرة قد بدأت بالفعل في هدم رخام نفق العروبة تمهيدا لردمه، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على افتتاح النفق، حيث تم افتتاحه للعمل فعليا يوم الأربعاء الموافق 21يوليو 1983.

وقررت محافظة القاهرة ردم نفق العروبة بشارع صلاح سالم، تمهيدا لإنشاء كوبري العروبة، وذلك لحل أزمة الاختناقات المرورية التي كان يسببها النفق بشارع صلاح سالم.

وردم نفق العروبة وإنشاء كوبري جديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء محاور مرورية جديدة تستهدف القضاء على الاختناقات المرورية، تماشيا مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ومنها على سبيل المثال محور الطوارئ، ومحور المطرية، ومحور روكسي، ومحور روض الفرج، ومحور مصر الجديدة، ومحور مدينة نصر، ومحور عباس العقاد، ومحور الطيران، ومحور هشام بركات.