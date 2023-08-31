القاهرة: انقطاع المياه غدا على بعض المناطق في عين شمس ومصر الجديدة ومدينة نصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه على بعض المناطق بأحياء عين شمس ومصر الجديدة ومدينة نصر والحي العاشر، في الفترة من العاشرة مساء الجمعة وحتي العاشرة صباح يوم السبت المقبل.

وذكرت الشركة في منشور حصلت “المال” عليه، أن سبب انقطاع المياه في تلك الفترة يرجع الى تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي امام الكلية الحربية.

ووجهت شركة المياه لأصحاب المخابز والمستشفيات والأماكن الحيوية في تلك لمناطق بتخزين المياه و تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

كما جهزت شركة مياه الشرب بالقاهرة عدد من سيارات المياه الصالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتاثرة بالانقطاع.