«القاهرة»: انخفاض الإنتاج السنوى من اللحوم البيضاء بنسبة 20%

كشف تقرير حكومى صادر عن محافظة القاهرة، عن انخفاض حجم إنتاجية اللحوم البيضاء بنسبة %20 مقارنة بعام 2019، وأيضًا الألبان، وفى المقابل لفت التقرير إلى زيادة إنتاجية الأسماك لتصل الى 141 طن سنويًا.

وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه “المال”، أن الإنتاج السنوى للحوم الحمراء تراجع بنسبة %3 مقارنة بعام 2019، كاشفًا عن تكليف مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتوفير الرعاية الطبية وسرعة إعداد دراسة للتعرف على أسباب انخفاض نصيب الفرد من انتاجية اللحوم.

تقرير: ضرورة تشجيع الاستثمار فى القطاع لسد الفجوة

وأوضح أنه تمت التوصية بأهمية توفير الأعلاف الجيدة للتغذية وتشديد الرقابة على المجازر لمنع ذبح الماشية الصغيرة لزيادة إنتاجية اللحوم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الزراعة لزيادة أعداد الرؤوس المنتجة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الانتاج الحيوانى لسد الفجوة.

وذكر التقرير أن حجم إنتاجية اللحوم البيضاء تراجع إلى 290 طنًا فى عام 2021 بمعدل انخفاض تجاوز الـ%20، مقارنة بعام 2019، موضحًا أن كمية الألبان المنتجة تراجعت أيضًا بانخفاض قدره 60 ألف طن، مقارنة بـ2020 التى بلغت 1960 طن ألبان على مستوى المحافظة.

وكشف عن تطورات مشروع 50 ألف دجاجة سنويًا، اذ تم فعليًا إنتاج 44 ألفا فى منطقة طرة بحلوان، و30 ألف دجاجة إذ بلغ حجم الإنتاجية الفعلية به 21 ألفا بمنطقة النزهة لتغطية متطلبات احياء المحافظة.

وتابع التقرير أن حجم إنتاجية بيض المائدة لم تُحقق نموا منذ عام 2019، بمعدل سنوى بلغ 181.2 ألف بيضة، ووصل عدد المزارع

إلى 14 مزرعة على مستوى المحافظة، مع التوصية بالعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياجات السوق المحلية.

وكشف التقرير الصادر عن “القاهرة” فى أغسطس الماضى، أن إجمالى الثروة الحيوانية بلغت أكثر من 6 آلاف رأس من أبقار وجاموس وفق الحصر العام للثروة الحيوانية بالمحافظة، وبلغ عدد المجازر 6 للماشية و50 مجزرًا للدواجن.

وتابع التقرير أن عدد الأطباء البيطريين بلغ 320 طبيبا و61 عاملا و78 موظفا إداريا داخل مديريات الطب البيطرى فى نطاق 38 حيا سكنيا، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى حى سكنى محروم من تلك الخدمات لرعاية الحيوانات.

وأوصى التقرير بدراسة أسباب انخفاض نصيب الفرد من اللحوم وسرعة تذليل العقبات أمام مشروعات الإنتاج الحيوانى، خاصة توفير الأعلاف الجيدة بأسعار مناسبة للمزارعين، وطرح برامج تمويلية لنمو معدلات الاستثمار فى القطاع الحيوانى.