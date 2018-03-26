القاهرة الكبري والاسكندرية الأعلى تصويتا فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

سلوى عثمانأعلن المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحافظات الأعلى تصويتا حتى الآن فى الانتخابات الرئاسية هى القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، مؤكدا أنه يمكن أن يطلق على اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية جملة " إقبال كثيف فى بداية اليوم الاول " .وأوضح الشريف

سلوى عثمان

أعلن المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحافظات الأعلى تصويتا حتى الآن فى الانتخابات الرئاسية هى القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، مؤكدا أنه يمكن أن يطلق على اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية جملة ” إقبال كثيف فى بداية اليوم الاول ” .

وأوضح الشريف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الإثنين، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية بشمال سيناء شهدت كثافة كبيرة من قبل الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم

وأضاف الشريف ان العملية التصويتة تجري بصورة منتظمة فى اللجان الانتخابية

وأشار إلى أن الهيئة نظمت تصويت الوافدين منذ البداية وفقا للنص القانونى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظرا لوجود ألاف العاملين جميعهم وافدين بالعاصمة الإدارية ، وكل راغب فى التصويت توجه لتسجيل نفسه حتى يتمكن من التصويت أيام الإنتخابات

وعن جهود الهيئة لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات أوضح الشريف أن كثافة الاقبال على العملية الانتخابية والاصطفاف على الصناديق هو جوهر العملية الانتخابية والديمقراطية بعينها ونجاح العملية الانتخابية.

وأضاف أن مشاركة المصريين بالانتخابات تجعلهم يحافظوا على على حقهم وتقرير مصيرهم بيدهم .

ونفى الشريف أن يكون هناك شكاوى جاءت للجنة بخصوص وجود تصويت جماعى أو توجيه لناخبين داخل اللجان، مطالبا من له شكوى أن يقدمها وسيتم التحقيق فيها

وقال الشريف إن القضاة والموظفين المشرفين على الإنتخابات الرئاسية لهم نماذج متواجدة مع القضاة ليكون من حقهم التصويت داخل اللجان التى يعملون فيها نظرا لأنهم لا يشرفون على اللجان المدرج أسمائهم بها