«القاهرة الكبرى» تستحوذ على 45.3% من استثمارات 2022/2023 (جراف)

استحوذت محافظات القاهرة الكبرى -المتمثلة في “القاهرة، الجيزة، والقليوبية”- على 45.3% من إجمالي حجم تمويلات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 والذي بلغ 418 مليار، بحسب بيانات خطة المواطن لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت دراسة أجرتها «المال» على بيانات الخطط الاستثمارية لمحافظات الجمهورية، أن القاهرة الكبرى استقبلت 189.2 مليار جنيه، بواقع 24.5% للقاهرة و18.2% للجيزة، إلى جانب 2.5% لقطاعات محافظة القليوبية من إجمالي المخصصات.

وسجلت محافظة الإسكندرية المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات التي خصصتها الدولة، حيث استقبلت 44.9 مليار جنيه بواقع 10.7% لصالح 401 مشروع متوزعًا على مختلف القطاعات من إجمالي الخطة الاستثمارية من العام نفسه.

القاهرة تستقبل تمويل لـ 1326 مشروع استثماري

خصصت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية 102.6 مليار جنيه لتمويل 1326 مشروع استثماري لخدمة محافظة القاهرة خلال السنة المالية الماضية، بزيادة 25.3% مقارنة بخطة 2021/2022.

والجدير بالذكر أن تلك المخصصات الاستثمارية توزعت بواقع 44.3 مليار لصالح قطاع النقل بمحافظة القاهرة وبنسبة 43%، ويليه الإسكان بنسبة 20% مستحوذًا على 20.6 مليار جنيه.

وحصلت استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على 6% من إجمالي مخصصات القاهرة من العام نفسه بواقع 4.5 مليار، وكان من نصيب قطاع الصحة 1.6 مليار بينما خصصت التخطيط 26 مليار جنيه لباقي قطاعات المحافظة.

مشروعات «الجيزة والدقهلية والقليوبية»

استحوذت محافظة الجيزة على 76 مليار جنيه لتمويل 557 مشروع استثماري بنسبة 18.2% من إجمالي مخصصات الجمهورية لعام 2022/2023، بينما حصلت الدقهلية على 7 مليارات لخدمة 493 مشروع بنسبة 1.7%، واستقبلت القليوبية 10.6 مليار جنيه لصالح 355 مشروع.

وتوزعت مخصصات الجيزة بواقع 63% لقطاع النقل، و20% لصالح الإسكان، و4% لقطاع الآثار ومثلها للتعليم العالي والبحث العلمي، بينما خصصت وزارة التخطيط 1% إجمالي استثمارات العام نفسه، واستحوذت باقي القطاعات على 8% بواقع 6.5 مليار جنيه.

كما توزعت تمويلات الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية بواقع 31% من الإجمالي لصالح التعليم العالي والبحث العلمي، و15.7% لقطاع النقل بينما استحوذ الإسكان على 15.7%، و10.3% لمشروعات التنمية المحلية، إلى جانب تخصيص 7.5% للتعليم قبل الجامعي، بينما استقبلت باقي القطاعات 19.8% من إجمالي مخصصات المحافظة.

وتم تمويل 355 مشروع استثماري بمحافظة القليوبية بقيمة 10.6 مليار جنيه، موزعة بنسبة 61% للإسكان و8% للتعليم العالي والبحث العلمي، ومثلهم للبترول والثروة المعدنية، بينما استحوذت مشروعات التنمية المحلية على 6% والتعليم قبل الجامعي 2% من إجمالي المخصصات للمحافظة، واستقبلت باقي القطاعات 15% من الإجمالي.

الصعيد الأقل استقبالًا للتمويلات الاستثمارية

كشفت تقارير خطة المواطن التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمتضمنة المخصصات الاستثمارية لمختلف المحافظات، أن أغلب قطاعات الصعيد جاءت ضمن أقل 10 محافظات استقبالًا للتمويلات بإجمالي 28.5 لسبع محافظات.

وأوضحت تقارير الوزارة أن محافظة الفيوم هي الأقل من حيث المخصصات الاستثمارية بواقع 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022.

وتوزعت تمويلات الفيوم بنسبة 30% لمشروعات التنمية المحلية، و25% لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بينما استقبل ملف التعليم قبل الجامعي 9%، و6% للزراعة ومثلها للإسكان بينما استحوذت باقي القطاعات على 25% من إجمالي مخصصات الفيوم للخطة الاستثمارية سابقة الذكر.