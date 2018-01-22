القاهرة الدولية تسعى لإضافة T+0 والشراء الهامشي

تسعى شركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية، لإضافة عدد من آليات التداول، وعلى رأسها البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0 والشراء الهامشى، وذلك عقب انتهائها من إجراء زيادة رأسمال خلال النصف الأول من العام الحالى.

وقال محمد إمام، العضو المنتدب لشركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية، إن الشركة ترغب فى إضافة كل خدمات التداول بالبورصة، لتكمل بذلك منظومة خدماتها لصالح العملاء، موضحًا أن الشركة أنهت إجراء العديد من دراسات الجدوى للتوسع خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف إمام فى تصريحات خاصة لـ«المال»: من المخطط عقد اجتماع مجلس إدارة لبحث قيمة زيادة رأس المال المرتقبة، بجانب آلية تدبيرها سواء من المساهمين الحاليين، أو بحث دخول مساهمين جدد سواء من رجال الأعمال أو المؤسسات المالية.

يذكر أن القاهرة الدولية تأسست عام 1995، وتم إعادة هيكلتها فى 2014، وتوفيق أوضاعها كاملة طبقا لقرارات البورصة وهيئة الرقابة المالية، وتمارس مهام التداول العادى فى البورصة، والتداول الإلكترونى، ولديها رخصة البيع والشراء بنظام T+1.

وأشار إمام إلى أن رأسمال القاهرة الدولية، حاليًّا يبلغ 5 ملايين جنيه، ومملوكة بالكامل لـ4 مساهمين مصريين، وتمتلك فرعين فى مدينة نصر ومصر الجديدة، موضحًا أن دراسة التوسع تشمل إمكانية افتتاح عدد من الفروع الجديدة فى إطار خطط الانتشار فى السوق المحلية.

وأكد تركيز الشركة على تطوير ذراع التداول الإلكترونى، بجانب التعامل بسوق خارج المقصورة.

وكان محسن عادل، نائب رئيس البوصة، قد قال فى تصريحات سابقة، إن البورصة تفاوض أكثر من 70 شركة يتم التعامل على أسهمها بسوق خارج المقصورة، وذلك بهدف قيدها وطرحها بالسوق الرئيسية، بجانب السعى لتطوير العمل فى سوق الصفقات ونقل الملكية.

وأوضح إمام أن الشركة مهتمة بعدد من التوسعات الأخرى فى مجال السمسرة ومنها على سبيل المثال تسوية تعاملات المؤسسات DVB، بجانب تعاملات ذوى الملاءة المالية المرتفعة.

وشدد العضو المنتدب لشركة القاهرة الدولية لتداول المالية، أن التوسع الحالى مرتبط بالتحسن اللافت لتداولات البورصة خلال العام الماضى فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما لمسته الشركة خلال الشهور الثلاثة الماضية من جانب ارتفاع قيم التداول اليومية وتنفيذ صفقات بسوق الخارج.

ورأى أن عام 2018 سيشهد تنفيذ العديد من الطروحات سواء للشركات الحكومية أو الخاصة، بشكل يعزز من رغبة الشركة فى التوسع، وإضافة مزيد من الآليات لجذب العملاء.

يشار إلى أن المال نشرت فى المرحلة السابقة أنباء عن خطط توسعية لعدد من شركات السمسرة، ومنها الإسكندرية، الخليجية، أمان، أونست، طيبة، وكونتينتال لتداول الأوراق المالية، وإيجيبت ستوكس، والتى تمثلت أبرزها فى إضافة آليات تداول جديدة منها البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، والشراء الهامشى، وأمناء الحفظ وإدارة المحافظ، وذلك من خلال إجراء زيادة نقدية لرأس المال سواء بالتمويلات الذاتية أو دخول مساهمين جدد.

واحتلت القاهرة الدولية المرتبة 113 بين شركات السمسرة وفقًا لتعاملات العام الماضى، محققة قيم تداول وصلت إلى 25 242.070 مليون جنيه.