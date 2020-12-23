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القاهرة الجديدة : مراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار

من خلال تشكيل فرق متخصصة
خالد الأسمر 8:22 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 8:22 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

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قال المهندس أمين غنيم ، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، إنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.

وأضاف غنيم، أنه تم التأكد أيضا من تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول.

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وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقًا لخُطة عمل، وكذا رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة “المواقع الساخنة”.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات روافع الصرف الصحي بالمدينة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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