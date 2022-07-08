القاهرة الجديدة: طوارئ لمتابعة انتظام المرافق ومنع أى مخالفات خلال عطلة العيد

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم وضع خطة لمتابعة المرافق الحيوية ومنع المخالفات خلال إجازة العيد.

ووجه بتفعيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ

كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة – النظافة – رش المبيدات الحشرية).

شدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من المخالفات والتصدي الفوري لاى محاولة مخالفة بناء

مشيراً إلى أنه يوجد لجنة تدخل سريع من إدارة أمن الجهاز بالتعاون مع الشرطة لمنع أي مخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، ان الخط الساخن 15100 يعمل خلال الـ24 ساعة ويتلقى شكاوى المواطنين التى تخص (المياه والصرف الصحي واعمدة الانارة وايضا النظافة اوى مشكلات تخص الطرق …… ).

كما تم اصدار قرار إداري بتكليف معاوني رئيس الجهاز بمتابعة اعمال النظافة واعمال الانارة واعمال صيانة وري الزراعات يوميًا بالتناوب بينهم على أن يتم إعداد تقرير يومي عن المدينة يتم عرضه على رئيس الجهاز.