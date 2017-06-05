القاهرة الجديدة: طرح أعمال النظافة بمناطق المستثمرين الجنوبية

صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم طرح أعمال النظافة للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، ومنطقة أبو الهول، والمنطقة الصناعية، والطرق المحيطة بهما.

كما سيتم تطوير مبنى وحدة إطفاء التجمع الخامس، ومبيت الجنود بشرطة المرافق، من حساب مجلس أمناء المدينة، مشيرًا إلى أنه تم طرح التنفيذ فى 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء.​