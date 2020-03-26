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القاهرة الجديدة: ضبط بعض التجاوزات بحظر التجوال خلال أول أيام تطبيقه

انتشار فيروس كورونا يجبر المواطنين بالتواجد بالمنزل
شرين طه 10:01 م, الخميس, 26 مارس 20 10:01 م, الخميس, 26 مارس 20

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كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه تم فرض التجول مساء امس الساعة السابعة مساء بقوة مشتركة مابين جهاز الشرطة والمدينة.

وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة فى تصريح لـ”المال”،إنه تم ضبظ بعض المتجاوزين من كافيهات ومطاعم .

ونوه إلى اتخاذ جميع الخطوات القانونية معهم؛ وفقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء؛التى فرضت حظر التجوال على جميع المواطنين ما عدا الأطباء والصيادلة والسوبر ماركت.

وأكد التزام أمن الجهاز بالتواجد وفقا لإرشادات وزارة الصحة بارتداء الماسك وقفازات الطبي للحماية من فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي تطبيق حظر التجوال للحماية من انتشار فيروس كورونا وعدم انتقال مصر إلى المرحلة الثالثة.

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بقلم شرين طه

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