«القاهرة الجديدة» تنفذ وحدات بمشروعى «سكن مصر» و«جنة» باستثمارات 8.5 مليار جنيه

قال أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن قيمة الاستثمارات الجارى تنفيذها بمحاور الإسكان المختلفة بالمدينة تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه لمشروعات «سكن مصر» و«جنة».

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز نفذ عدة مشروعات إسكان فى المدينة، منها «سكن مصر» بعدد 740 عمارة بإجمالى 17760 وحدة سكنية، شاملة الربط على المرافق، موزعة على 10 مناطق بالتجمع الثالث بالمدينة، وبحجم استثمارات كلى يبلغ 5.5 مليار جنيه، بمساحات تتراوح من 115 إلى 118 مترا مربعا.

غنيم: طرح محور «سكن لكل المصريين» بالمدينة بتكلفة 2 مليار لتنفيذ 222 عمارة

وأضاف: مشروع جنة يتضمن 365 عمارة، بإجمالى 9024 وحدة، تتراوح مساحاتها ما بين «115-130-140» مترا مربعاً باستثمارات بلغت نحو 3.5 مليار جنيه.

وأفاد بأن معدلات التنفيذ فى مشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة بلغت نحو %75 مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بمشروع جنة وصلت إلى %93 شاملة تنفيذ شبكات المرافق «مياه – صرف – رى» وشبكات الطرق.

وأكد أن الخطة التى تم وضعها على 3 سنوات قادمة تتضمن الانتهاء من مشروع «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى الانتهاء من كل المرافق والخدمات اللازمة للمشروع، مثل «المدارس والمراكز الطبية والحضانات والأسواق التجارية».

وتابع: جارٍ أيضا تنفيذ خدمات لسكان تلك المشروعات، ومنها 3 مراكز طبية بمشروع «سكن مصر» غرب الجامعات، ومنطقة الهناجر بالتجمع الثالث، وتنفيذ حضانة بمنطقة الأندلس.

وذكر رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم طرح محور سكن لكل المصريين بالمدينة لتنفيذ 222 عمارة بإجمالى 5328 وحدة بمساحات 90 إلى 120 مترا مربعا بحجم استثمارات 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم مؤخرا افتتاح عدد من مشروعات الإسكان التى قام الجهاز بتنفيذها، ومنها 80 عمارة بإجمالى 1920 وحدة بمنطقة غرب الجامعات بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث شاملة الربط على المرافق «مياه – صرف – رى» وأعمال الطرق وتنسيق الموقع العام و الزراعة، بالإضافة إلى 62 عمارة بمشروع «سكن مصر» بإجمالى 1488 وحدة بالتجمع الثالث.

وتابع: تم أيضا افتتاح 63 عمارة بمشروع جنة «إسكان فاخر» بإجمالى 1512 وحدة سكنية، والانتهاء من أعمال شبكات المرافق والطرق والغاز والتليفونات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام شاملا أعمال الزراعة والتشجير.