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«القاهرة الجديدة» تنفذ أعمال الصيانة خلال شم النسيم

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه يتم تعقيم معظم الشوارع والميادين العامة داخل مدينة القاهرة الجديدة بصورة مستمرة.
شرين طه 10:59 م, الأثنين, 3 مايو 21 10:59 م, الأثنين, 3 مايو 21

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تفقد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد المدينة خلال فترة الاجازات الرسمية، مشددا على متابعة تنفيذ الأعمال والصيانات الدورية للنظافة.

وفى سياق متصل أشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمواطنين فى يوم “شم النسيم”.

جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ وملحقاته الخاص باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي والبدني والتعقيم الدوري المستمر وكذلك توجيهات الدوله فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها منع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

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وأشار رئيس الجهاز فى تصريح خاص إلى أنه يتم تعقيم معظم الشوارع والميادين العامة داخل مدينة القاهرة الجديدة بصورة مستمرة،

ولفت إلى أنه يتم حالياً رى المتنزهات والحدائق المفتوحه بنظام “الغمر” بمياه الرى المعالجة.

كما أشار أنه هناك تنسيق تام بين كافة مرافق المدينة، ورفع حالة الاستعداد القصوي لمرفق الإسعاف للتعامل مع أي موقف كما هو الحال بالنسبة لمرفق المطافئ، مطالباً المواطنين بعدم الذهاب للمتنزهات حرصاً على سلامتهم.

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بقلم شرين طه

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